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小孟老師／8月13日星座運勢　金牛體驗美好愛情

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：建立良好形象
感情：一生一世相守
財運：適時調整財務
幸運色：橘色
貴人：天秤
小人：巨蟹

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雙子座

工作：為想要而努力
感情：微笑帶來桃花
財運：花少錢大享受
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：獅子

天秤座

工作：積極培養創新
感情：遇到年輕異性
財運：積極學習投資
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座

工作：補充專業知識
感情：單身提升桃花
財運：投資不必執著
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：雙子

金牛座

工作：弄清事實真相
感情：體驗美好愛情
財運：看看投資筆記
幸運色：藍色
貴人：處女
小人：天蠍

處女座

工作：做事積極熱情
感情：單身者易艷遇
財運：舊識提供協助
幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：如期完成工作
感情：遇到心儀對象
財運：股票族易獲利
幸運色：金色
貴人：天蠍
小人：天秤

天蠍座

工作：做事領悟力佳
感情：收到愛情禮物
財運：獲得意外之財
幸運色：金色
貴人：雙子
小人：水瓶

雙魚座

工作：事業穩紮穩打
感情：搞定伴侶情緒
財運：努力研究股票
幸運色：黃色
貴人：獅子
小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：保持正向想法
感情：表白的好日子
財運：管理戶頭錢財
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：金牛

獅子座

工作：相信一切可能
感情：情人默契十足
財運：深入瞭解市場
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：射手

射手座

工作：拓展多元業務
感情：重視精神生活
財運：保持理性收益
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：處女

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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