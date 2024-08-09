Joeman了結走鐘獎遺憾「抱到女神河北彩花」！圓夢狂賀：準備了1年

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber Joeman曾與中指通、瘋男晨灰拍攝日本泡泡浴價格對決，該片還成功在2023年的走鐘獎中拿下了「可以色色獎」，該獎項由河北彩花（河北彩伽）頒發，Joeman沒有出席，因此由中指通代領，還獲得女神抱抱，讓Joeman相當後悔，差點爆粗口，直呼「羨慕忌妒恨」，時隔近一年，他9日曬出一段與河北合體的影片，終於實現了和女神擁抱的心願。

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▲Joeman終於抱到河北彩花。（圖／翻攝自Joeman Instagram）

Joeman 9日在Instagram曬出一支reels，影片中的他辦公桌前、路邊、計程車上、餐廳等地，一直對著空氣重複著一樣的動作，讓人摸不著頭緒，最後才終於揭曉他近日時隔快要一年的時間，與河北彩花本人見到了面，並且對方配合重現頒獎場景，拿出獎盃親自交到他手上，他也露出了滿足的神情，影片中也可看到文字寫著「準備了一年只為了...終於抱到了...」。

▲Joeman一路上一直在模擬與女神擁抱的過程。（圖／翻攝自Joeman Instagram）

網友們紛紛羨慕地說「當初的不甘心，今天終於把榮耀拿回來了！」、「我心態崩了」、「太感人了吧」、「好像抱有點久哦，比走鐘獎賺」、「想當年爽到中指通」、「該出征了」、「好的抱也是要練一年的」。