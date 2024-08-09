玖壹壹師弟認從小被父揍到大　超嚴格體罰「打到挫賽」

記者蔡琛儀／台北報導

混血兒娛樂旗下歌手、玖壹壹師弟潤少在父親節當天應景推出新曲〈蔡董〉，歌曲中大讚父親「蔡董」為男神，並邀請父親擔任MV男主角。但潤少透露，首次與父親同框拍攝MV，緊張到整夜失眠，因此拍攝當天空檔還在片場大睡補眠。

▲▼潤少為爸爸獻唱新歌〈蔡董〉。（圖／混血兒娛樂提供）

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潤少表示，〈蔡董〉對他來說意義重大，因為這首歌讓他回憶起小時候與父親的點點滴滴。他說，自己成為嘻哈歌手後，與父親的聯繫變少，希望透過這首歌，讓父親更了解他的音樂創作。

潤少回憶，父親的管教方式嚴厲，因為自己從小就調皮，常被父親打罵，歌詞中的「不然惹到蔡董，你會挫賽」，正反映了父親的嚴厲教養方式，直到國中仗著自己長大了，第一次頂嘴回嗆爸爸後，爸爸就不再打他了，但潤少看著爸爸的背景察覺到自己失言，心想父親應該是挺失望的。

▲潤少是玖壹壹師弟。（圖／混血兒娛樂提供）

而爸爸從他小學一年級開始，就會帶回大量的唱片，讓他聽遍本土音樂和西洋音樂，他笑說小時候不是在被打，就是在聽音樂。被問到覺得自己未來會是什麼樣的爸爸？潤少表示，他完全不敢想像自己何時會成為一位父親，但如果有小孩，他可能也會像自己的爸爸一樣，「畢竟我爸被我阿公打大的，我是被我爸打大的，蔡家的體罰精神傳遞。」因此他希望將來生的是男孩，「這樣兒子調皮時才打得下去。」