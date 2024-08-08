蔡頤榛被肇逃「犯人抓到了」！　曝車禍後續無奈：可能要不到賠償

記者蔡宜芳／綜合報導

女星蔡頤榛（舊藝名：五熊）7月31日深夜在國道出車禍，且對方肇事逃逸。經過幾天的調查追緝，她透露警方已經抓到嫌犯，但也無奈表示「最壞的打算就是沒有賠償」。

▲蔡頤榛和丈夫日前在國道遭遇車禍。（圖／翻攝自Facebook／蔡頤榛（Deborah））

蔡頤榛在貼文中表示，目前刑事局已經逮捕肇事逃逸者，並完成筆錄，「不過，我們遇到了棘手狀況。」蔡頤榛透露，對方是一名60多歲、前科累累的人，且剛出獄不久，也沒有保保險，「感覺生無可戀…雙手一攤 ，無法賠償，對坐牢也沒什麼意見。」現下也只能等待地檢署開案，「這案子走一步是一步了，最壞的打算就是沒有賠償。」

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▲▼蔡頤榛透露肇逃嫌犯已抓到。（圖／記者林東良翻攝，下同）

不過，蔡頤榛也選擇以積極的態度面對，認為不能讓這件事影響自己的心情和生活，「我有過一台很棒的車車！保護了我們。 所以好好活著、趕快復原才是我們現在最重要的事～ 」

【蔡頤榛全文】

想跟大家分享一下最新狀況

謝謝你們的幫助和關心！

昨天收到通知，刑事局抓到人、也做完筆錄了。 就是馬自達2283！

不過，我們遇到了棘手狀況

他60多歲，沒保保險、是個吸毒、販毒、前科累累的人，才剛被關出來..感覺生無可戀…雙手一攤 ，無法賠償，對坐牢也沒什麼意見。

現在我們也是等候地檢署開案

這案子走一步是一步了

最壞的打算就是沒有賠償

所以我決定不讓這個囧（窘）況影響自己的心情和生活，成為我們的重擔和壓力！我和我先生每天互相鼓勵

要繼續往前走，一切會越來越好，我相信危機是轉機，不能讓我的喜樂也被偷走，所以現在心情還蠻平靜的。

我有過一台很棒的車車！保護了我們。 所以好好活著、趕快復原才是我們現在最重要的事～

這過程很感謝游律師的幫忙

讓我們少走了很多路、給我們許多方向，由衷感激

今天是父親節！

祝福所有爸爸健康平安快樂