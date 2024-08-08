ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／濕了！10大咖女優齊聚南港　河北彩花、新有菜一現身引暴動

記者吳睿慈／台北報導

一年一度「TRE台北國際成人展」於9日起展開為期三天活動，預計在南港展覽館2館盛大登場。主辦8日搶先舉辦記者會，由河北彩伽、（前為：河北彩花）領軍一共10位大咖女優，明里紬、涼森玲夢、鈴村愛里、小宵虎南、新有菜、櫻空桃、紗倉真菜、七澤米亞、石川澪等人現身，輪流用中文打招呼和自我介紹，賣力秀出火辣身材。

▲▼TRE台北國際成人展前記者會。（圖／記者周宸亘攝）

眾女優8日出席展前記者會，換上白色連身貼身洋裝一字排開，其中河北彩伽、新有菜站在中間C位位置，胸碰胸畫面香氣四溢、波濤洶湧，恰好台北下起暴雨，場內、場外都濕了。今年推出「海鮮丼」裝置藝術，女優將站上旋轉台與粉絲互動，河北彩伽語氣溫柔地說出感想：「事前就聽說過是「海鮮丼」裝置，有到現場看一下很豪華盛大，女優也會到場參加，我本人也會去，請大家一定要來看我喔。」

▲▼TRE台北國際成人展前記者會-河北彩伽。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲人氣女優河北彩伽來了。（圖／記者周宸亘攝）

▲新有菜。（圖／記者周宸亘攝）

▲「最強美腿」新有菜登場為成人展揭開序幕。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼TRE台北國際成人展前記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲小宵虎南倒出H奶。（圖／記者周宸亘攝）

新有菜陪著TRE成長，從2017年開始每屆都有參展的，今年場地、攤位、女優陣容全面大升級，她忍不住直呼：「好感動能陪伴TRE這8年的成長，今年連舞台活動都全面升級，請大家一定要來收集我的紀念卡，就有機會能在舞台上和我互動，還可以把我的專屬大立牌帶回家唷！」

河北彩伽預告：「我也會不定時快閃出席，現在上JKFACE購票都還來得及唷！大家要來現場支持我唷！」小宵虎南也向粉絲喊話，只要成為AV+ VIP，就能享有「預約特權」、「專屬特區」、「專屬抽選」、「獨家贈品」4大特權，「還有我也會在變裝握手會上等你唷」。 

▲2024 TRE台北國際成人展推出海鮮丼。（圖／記者周宸亘攝）

▲2024 TRE台北國際成人展推出海鮮丼。（圖／記者周宸亘攝）
  
2024 TRE台北國際成人展繼迴轉壽司、迴轉溫泉後，今年端出「海鮮丼飯」裝置藝術，女優們蓄勢待發，在記者會上為海鮮丼飯施加「好吃魔法調味料」，象徵TRE正式啟動，就是要老司機們「丼未條」！

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

推薦閱讀

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網一聽傻了：果然是冤大頭

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網一聽傻了：果然是冤大頭

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

快訊／韓志旼死會了！甜蜜認愛差10歲姐弟戀　對象是大咖歌手

快訊／韓志旼死會了！甜蜜認愛差10歲姐弟戀　對象是大咖歌手

郁方跟風買台積電「買錯股」！　大驚失色急求救營業員：被割韭菜

郁方跟風買台積電「買錯股」！　大驚失色急求救營業員：被割韭菜

BTS經紀公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是我們誤判

BTS經紀公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是我們誤判

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她　萬人按讚力挺

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她　萬人按讚力挺

陳詩媛接機遭網攻「私下狀態曝光」惹心疼！　3隊友氣炸開戰：太荒唐了

陳詩媛接機遭網攻「私下狀態曝光」惹心疼！　3隊友氣炸開戰：太荒唐了

起底陳詩媛！6歲就出道「曾是AKB48姊妺團成員」　交往王齊麟內幕曝

起底陳詩媛！6歲就出道「曾是AKB48姊妺團成員」　交往王齊麟內幕曝

土耳其拳手比X嗆林郁婷「吳鳳衰被出征」！粉專怒遭洗版　網兩派掀戰

土耳其拳手比X嗆林郁婷「吳鳳衰被出征」！粉專怒遭洗版　網兩派掀戰

李妍瑾直播帶貨現場穿脫　私密部位太明顯網驚呆：看見那裡了

李妍瑾直播帶貨現場穿脫　私密部位太明顯網驚呆：看見那裡了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網一聽傻了：果然是冤大頭

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

快訊／韓志旼死會了！甜蜜認愛差10歲姐弟戀　對象是大咖歌手

郁方跟風買台積電「買錯股」！　大驚失色急求救營業員：被割韭菜

BTS經紀公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是我們誤判

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她　萬人按讚力挺

陳詩媛接機遭網攻「私下狀態曝光」惹心疼！　3隊友氣炸開戰：太荒唐了

起底陳詩媛！6歲就出道「曾是AKB48姊妺團成員」　交往王齊麟內幕曝

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

河北彩花, 新有菜, 櫻空桃, 紗倉真菜, 七澤米亞, 石川澪, 涼森玲夢, 明里紬

讀者迴響

最新新聞更多

  1. YouTuber廚佛瑞德Fred當爸！　「父親節報喜」眼神充滿愛意
  2. 陳詩媛甜蜜接機王齊麟遭網攻！　經紀公司出面發聲：多給兩人一點空間
  3. 林郁婷慘遭性別霸凌　黃宣心疼力挺：最好的反擊是靠實力證明
  4. 英國明星Arthur Darvill領銜　音樂劇《Once曾經，愛是唯一》首度來台！
  5. 媽媽輕生爸爸失去聯絡！女星曾脫口「非常恨你」　落淚吐心結：從沒抱過父母
  6. 樂迷暴動！Official髭男dism要來台灣開唱　12月唱進台北小巨蛋
  7. BLACKPINK歡慶8周年合體了！　4女神切蛋糕許願：愛你們
  8. 請到楊烈出演MV　「沒有才能」揭他私下真實面
  9. 李立群抱怨難適應「台灣省」又濕又熱　抖音網友全讚：政治正確！
  10. 眼尖揪王齊麟、陳詩媛背包「超有愛1細節」　全嗨爆：太可愛

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366