直擊／濕了！10大咖女優齊聚南港　河北彩花、新有菜一現身引暴動

記者吳睿慈／台北報導

一年一度「TRE台北國際成人展」於9日起展開為期三天活動，預計在南港展覽館2館盛大登場。主辦8日搶先舉辦記者會，由河北彩伽、（前為：河北彩花）領軍一共10位大咖女優，明里紬、涼森玲夢、鈴村愛里、小宵虎南、新有菜、櫻空桃、紗倉真菜、七澤米亞、石川澪等人現身，輪流用中文打招呼和自我介紹，賣力秀出火辣身材。

眾女優8日出席展前記者會，換上白色連身貼身洋裝一字排開，其中河北彩伽、新有菜站在中間C位位置，胸碰胸畫面香氣四溢、波濤洶湧，恰好台北下起暴雨，場內、場外都濕了。今年推出「海鮮丼」裝置藝術，女優將站上旋轉台與粉絲互動，河北彩伽語氣溫柔地說出感想：「事前就聽說過是「海鮮丼」裝置，有到現場看一下很豪華盛大，女優也會到場參加，我本人也會去，請大家一定要來看我喔。」

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▲人氣女優河北彩伽來了。（圖／記者周宸亘攝）



▲「最強美腿」新有菜登場為成人展揭開序幕。（圖／記者周宸亘攝）



▲小宵虎南倒出H奶。（圖／記者周宸亘攝）



新有菜陪著TRE成長，從2017年開始每屆都有參展的，今年場地、攤位、女優陣容全面大升級，她忍不住直呼：「好感動能陪伴TRE這8年的成長，今年連舞台活動都全面升級，請大家一定要來收集我的紀念卡，就有機會能在舞台上和我互動，還可以把我的專屬大立牌帶回家唷！」

河北彩伽預告：「我也會不定時快閃出席，現在上JKFACE購票都還來得及唷！大家要來現場支持我唷！」小宵虎南也向粉絲喊話，只要成為AV+ VIP，就能享有「預約特權」、「專屬特區」、「專屬抽選」、「獨家贈品」4大特權，「還有我也會在變裝握手會上等你唷」。

▲2024 TRE台北國際成人展推出海鮮丼。（圖／記者周宸亘攝）



2024 TRE台北國際成人展繼迴轉壽司、迴轉溫泉後，今年端出「海鮮丼飯」裝置藝術，女優們蓄勢待發，在記者會上為海鮮丼飯施加「好吃魔法調味料」，象徵TRE正式啟動，就是要老司機們「丼未條」！