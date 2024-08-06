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YTR牛排「撞臉王昶」曬對比照！　釣出蔡哥爆笑認證：太精準

記者王靖淳／綜合報導

台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋4日以2比1擊敗中國組合梁偉鏗、王昶，成功二連霸奪得金牌，熱血賽事令全台民眾沸騰不已，其中，從YouTuber團體「狠愛演」走紅的牛排，事後也在社群貼出一張自己與王昶的對比照，搞笑表示：「前幾天跟蔡哥一起比賽，真的好累。」

▲牛排。（圖／翻攝自Instagram／jam_steak）

▲牛排（圖右）模仿王昶的表情。（圖／翻攝自Instagram／jam_steak）

透過牛排秀出的對比照可見到，王昶穿著一件紅色的運動上衣，似乎當下正在比賽的過程中，他的臉上掛著滿意的笑容，對鏡頭露出輕鬆愉快的表情。至於照片中的牛排，則是身穿一件白色T恤，坐在一個背景看似在家中的地方，擺出自然且親切的笑容，與王昶同樣的拍攝角度，令不少網友都笑噴留言，「我不想承認有像」、「連大小眼都同邊」、「難怪一直覺得這組臉在哪裡看過」。

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▲牛排。（圖／翻攝自Instagram／jam_steak）

▲牛排（圖右）搞笑PO出自己和王昶的對比照。（圖／翻攝自Instagram／jam_steak）

其中，網紅蔡哥也在照片底下回覆牛排：「模仿太精準了吧。」牛排見狀後則搞笑回應對方：「隊友！前幾天辛苦了。」並附上一個哭笑不得的表情符號。事實上，蔡哥日前遭部分網友發現和梁偉鏗長相神似，而他事後也在社群曬出一張照片，是自己模仿對方噘嘴以及手握球拍的模樣，並在文中好奇問道：「揣摩了一下，有像嗎？」沒想到意外釣出球后戴資穎驚喜回覆：「你終於發現了！」事後更吸引不少網友紛紛留言認證。

▲蔡哥。（圖／翻攝自Instagram／tsaibrotherderboofan）

▲蔡哥秀出模仿梁偉鏗的照片。（圖／翻攝自Instagram／tsaibrotherderboofan）

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牛排, 網紅, YouTuber, 王昶, 奧運, 狠愛演, 王齊麟, 李洋, 蔡哥, 梁偉鏗

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