李多慧媽媽哭了！女兒生日來台幫慶生　見桌上「這1鍋」暖心落淚

▲本月4日適逢李多慧25歲生日，也是她來台度過的第2個生日。李多慧的媽媽趁女兒生日特地來台探望。（圖／翻攝IG／이다혜）

圖文／CTWANT

韓國啦啦隊女神李多慧近日帶著媽媽前往花蓮旅遊，體驗當地的風情文化。4日恰逢李多慧生日，當日結束球賽應援工作後，小龍女啦啦隊特別為李多慧慶生，還貼心地準備了韓國文化中生日的「應景料理」，沒想到李多慧媽媽見狀竟然感動落淚，場面溫馨。

本月4日適逢李多慧25歲生日，也是她來台度過的第2個生日。李多慧的媽媽趁女兒生日特地來台探望，李多慧也當起導遊，帶媽媽體驗台灣各地文化。4日結束味全龍與樂天桃猿的花蓮賽事後，小龍女啦啦隊一起到成員米奇家開的餐廳「豐年小館」聚餐。吃到一半，應援團團長勛雞突然端出預藏的生日蛋糕替李多慧慶生，李多慧則在眾人祝福下用中文許願「味全龍總冠軍！」、「希望大家身體健康，還要賺錢！」接著邀請李多慧媽媽一同現身拍照。

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沒想到驚喜還在後面，因為除了蛋糕之外，啦啦隊員們還為李多慧準備了一鍋「海帶湯」，意外逼哭了李多慧的媽媽。

▲李多慧媽媽見到女兒的夥伴們這麼用心幫女兒慶生，讓她忍不住激動落淚。（圖／翻攝味全龍官方YouTube頻道）

原來，生日喝海帶湯是韓國人的生日習俗，因為海帶含有豐富的碘和鈣，特別適合為生產過後的媽媽補身體，因此在生日喝海帶湯，背後也蘊含著感恩母親懷胎的意義。李多慧媽媽見到女兒的夥伴們這麼用心幫女兒慶生，讓她忍不住激動落淚，而一旁的李多慧見到媽媽的激動反應哈哈大笑，還拿出手機紀錄下媽媽感動的模樣，場面十分溫馨。

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