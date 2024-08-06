吳宗憲再拋退出演藝圈震撼彈！　不忍開嗆「看到一堆假面具」點名黃子佼

記者孟育民／台北報導

《小明星大跟班》今（6日）開棚錄影，吳姍儒因為生產找來歐漢聲代班，受訪時吳宗憲自爆有意請辭節目主持棒，專注在副業上，無奈地說：「如果你在一個工作裡面從16歲做到61歲就知道我的心情，它已經不是好壞的問題。」突如其來拋出退休震撼彈，更真性情開砲黃子佼，直言：「演藝圈讓我失望了。」

▲吳宗憲、歐漢聲錄製《小明星大跟班》 。（圖／記者屠惠剛攝）

吳宗憲向來有話直說，他表示對演藝圈很失望，「我是一個永遠真心真意的人，我看到一大堆假面具在那邊晃來晃去，根本假掰的要死。」更意有所指的砲轟黃子佼，「莫名其妙的人還可以當國民法官，說是我的鐵粉收集我的唱片，正面是這樣對我，原來是可以下這種毒手，下什麼毒手呢？我就不多說了，具狀到法院去告他，後來他詐死，假裝自殺只好撤告。」

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▲吳宗憲真性情開砲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃子佼過去是「國民法官」代言人。（圖／資料照／記者黃哲民攝）

事情已經過去一年多，被問到是否至今還心裡不滿？吳宗憲笑說：「沒有不滿，這個世界上戴著假面具的人可以活著很好，真心真意的你就要正面遭受到非常糟糕的東西，我要開心的說一句 我開始跟最終都要以好人的心態進入藝能界、離開演藝圈。」