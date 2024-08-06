獨家／是真的！《換乘戀愛》海恩10月來台　為了「它」親自見粉絲

記者吳睿慈／台北報導

南韓戀綜天花板《換乘戀愛》自開播以來，人氣居高不下，節目捧紅許多位知名素人嘉賓，其中，最受觀眾喜愛的海恩、賢奎透過節目進而交往，粉絲見證兩人的愛情，受到的關注度也高。近期，韓國美妝品牌HEALIC台灣官方IG便釋出幾張神秘照片，直到6日才揭開面紗，代言人就是海恩，更進一步曝光她即將訪台消息，對此，品牌方向《ETtoday》證實，代言人成海恩確實會在10月來台參加記者會。

▲《換乘戀愛》海恩10月確定來台灣，此趟是為了代言與粉絲見面。（圖／珍信賴生醫提供）



美妝品牌HEALIC自3天前便不斷在官方IG釋出代言照，由於照片看不清主角本人，僅有嘴巴、下半身與眼睛的部分曝光，品牌神秘透露代言人為「南韓戀綜天花板出演者」，便有不少人猜到應該是海恩。

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▲品牌方證實海恩10月來台灣。（圖／珍信賴生醫提供）



消息瘋猜數日，品牌方6日再度放出重磅訊息，神秘寫著「猜猜她是誰，大家心裡有一些答案了嗎？品牌代言人將一起在台灣展開新的旅程」，暗示即將訪台的消息，對此，《ETtoday》詢問品牌方代言人身份，以及是否來台參加活動。

品牌證實此次為海恩首度接下台灣專屬代言，10月將來台參加記者會活動，「目前日期與場地正在確認中，請大家敬請期待」，屆時會以一日店長身份與粉絲見面。另外，男友賢奎是否會愛相隨跟著來台，也是此次記者會備受注目的焦點。