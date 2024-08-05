范琪斐宣布離婚後首發聲！　「眼睛紅腫泛淚」拍片曝近況：很溫暖

記者劉宛欣／綜合報導

資深媒體人范琪斐日前無預警公開與墨西哥裔美籍老公離婚，結束20年的夫妻關係，並直言倆人之間有第三者的介入，只花了20天的時間就決定分開。沉澱了幾日的她，5日晚間拍攝了短片吐露近況與心情，收到了許多網友的關心，好友也都用各種方式陪伴、安慰她，讓她感動直呼「謝謝大家，我愛你們」。

▲范琪斐日前宣布與外籍老公離婚。（圖／翻攝自范琪斐的美國時間臉書）

范琪斐5日晚間透過Instagram上傳了一支一分鐘的短片，透露自己敲碗需要追劇清單後，收到了海量的推薦，還有很多朋友約她出國玩，最後她選擇與好友凱莉去了萬里海邊曬太陽，以及與朋友們打麻將，笑著表示「居然還輸錢，這些朋友實在是太不可靠了吧！」此外她還收到了許多禮物，包含幫助睡眠的保健品，有朋友甚至直接付好錢，讓她直接去享受按摩服務，最後感動直言「非常非常謝謝大家，我愛你們」。

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▲范琪斐拍片感謝各界給予的溫暖。（圖／翻攝自范琪斐Instagram）

影片中可以看得出范琪斐的眼睛有些紅腫，明顯有哭過，網友紛紛在影片下方送上溫暖，留言鼓勵「還是心疼范姐，感覺還在情緒中！我們都愛妳」、「感覺笑中微帶淚，難過就哭出來，不要憋在心裡面喔」、「看到范姊眼睛腫腫的覺得好心疼」、「范姐我們都愛妳」、「范姐妳愛著這個世界，這個世界也愛著妳，看到妳真好」。