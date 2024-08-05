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王齊麟賽前「贏球承諾」羞爆！　開高衩泳裝給暗示…做完秒遮臉

由 @gladys.tsai 發佈
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記者劉宜庭／綜合報導

羽球男雙王齊麟、李洋昨（4日）在巴黎奧運摘金，掀起全台歡慶熱潮。將王齊麟視為「師父」的蔡尚樺，一得知奪金喜訊，今（5日）凌晨立刻公開對方賽前許下的「贏球承諾」，那就是要在鏡頭前做出「開高衩泳裝」的動作，釣出本尊幽默回應「我有說過嗎」。

▲王齊麟賽前「贏球承諾」羞爆！　開高衩泳裝給暗示…做完秒遮臉 。（圖／翻攝自蔡尚樺Threads）

▲王齊麟賽前「贏球承諾」羞爆！　開高衩泳裝給暗示…做完秒遮臉 。（圖／翻攝自蔡尚樺Threads）

▲王齊麟賽前贏球承諾被PO網，親自留言回應。（圖／翻攝自蔡尚樺Threads）

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蔡尚樺今凌晨PO出先前私下與王齊麟聚會時，所拍攝的影片，當時的她提問：「齊麟，你約好了，如果你在國際賽贏球，你要做什麼動作在鏡頭前，給我們一個暗示？」

隨後，王齊麟便做出「開高衩泳裝」的逗趣動作，做完立刻大笑，並坐回椅子上害羞遮臉，一旁的友人則紛紛笑喊「你真的要做喔！」如今，他果真順利在巴黎奧運與李洋一起摘金，立刻被蔡尚樺標註「不是說好再拿奧運金牌，要對著鏡頭開高叉泳裝嗎！！！！！天下無敵的麟洋配！！」

▲王齊麟賽前「贏球承諾」羞爆！　開高衩泳裝給暗示…做完秒遮臉 。（圖／翻攝自蔡尚樺臉書）

▲蔡尚樺昔日透露自己的羽球是王齊麟教的。（圖／翻攝自蔡尚樺臉書）

影片一出，隨即引來大票網友笑虧「請說到做到」、「我想在桃園機場看，請兌現屁孩承諾」、「他應該忘光了！但也拜託先不要～」、「太可愛了吧！好想看」、「好可愛，做完最後還自己害羞捂臉」，王齊麟本人也親自回應，逗趣裝傻：「我有說過嗎。」

▲▼ 王齊麟趴在奧運羽球場地。（圖／截自王齊麟臉書粉絲團）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／王齊麟/Wang Chi Lin）

▲王齊麟與李洋順利摘金。（圖／翻攝自Facebook／王齊麟/Wang Chi Lin）

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