日本羽球女神志田千陽「偶像顏值」爆紅！俏皮吐舌電暈眾人：破防了

記者劉宛欣／綜合報導

日本「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合日前成功以21比11、21比11擊敗馬來西亞陳康樂、蒂娜組合，成功收下此次巴黎奧運羽球女雙銅牌。其中被許多球迷視為「羽球女神」的志田千陽，在網路上掀起超高討論度，各大社群上都有人被她甜美的笑容圈粉，她還登上了PTT表特版，許多鄉民粉絲紛紛湧入留言。

▲志田千陽、松山奈未組合成功拿下這一屆羽球女雙銅牌。（圖／翻攝自志田千陽Instagram）

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志田千陽現年27歲，超高顏值加上白皙的皮膚，時不時露出的甜美笑容，使她圈粉無數，這次奧運人氣再上一層樓，有台灣網友以「志田千陽 挑戰本屆奧運最可愛」為題，在PTT表特版發文，曬出好幾張她比賽時的照片，底下留言也有人貼出她這次在巴黎奧運場上比賽時，吐舌的俏皮表情畫面，每一張都仙氣滿滿。

▲志田千陽吐舌畫面融化網友的心。（圖／翻攝自PTT）

台灣網友紛紛被迷暈，認證志田千陽的美貌，留言寫下「又白又正」、「看她笑容就融化了，運動現場還能這麼美」、「千陽超可愛，最正女雙」、「超級無敵可愛，有夠喜歡，最美球員」、「她真的很正」、「破防了」、「去年看到就馬上追IG了，超正」、「現在學日文有機會追到她嗎？」討論度超高。

▲志田千陽。（圖／翻攝自志田千陽Instagram）