泫雅初登大巨蛋「繁體字致謝」！　超辣工作照狂吸30萬人朝聖

記者高語璠／綜合報導

南韓女星泫雅有著「小野馬」之稱，擁有傲人上圍及翹臀，深受許多人喜愛。她3日受邀擔任中信兄弟壓軸表演嘉賓，帶來多首勁歌熱舞，一出場就將氣氛炒到最高點，事後在IG以繁體字致謝，讓不少台灣粉絲感到又驚又喜。

▲泫雅3日為台北大巨蛋賽事擔任表演嘉賓。（圖／翻攝自Instagram／hyunah_aa）

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照片中，泫雅以黑色褲裝現身台北大巨蛋，服裝配色更加凸顯白皙皮膚，格外引起注意的是，每當她轉身扭動臀部時，可清晰看到屁股蛋，辣到全場觀眾尖叫聲穿破天際。除了曬出工作照，她還在文中寫下「今天在大巨蛋能展現給大家，真的很榮幸，謝謝大家。」

▲泫雅結束表演後用繁體字致謝。（圖／翻攝自Instagram／hyunah_aa）

貼文發布不到1天，便吸引了30萬人按讚朝聖，就連藝人派翠克也現身留言，「妳超棒！早點休息呦」，其他網友則表示「繁體感動了」、「今天看得很開心，講中文好可愛」、「謝謝帶給我美好的夜晚，希望你一直幸福開心下去」。

▲泫雅昨晚帶來多首勁歌熱舞，將氣氛炒到最高點。（圖／ETtoday資料照／記者李毓康攝）

值得一提的是，泫雅昨晚以新歌〈Q＆A〉作為開場，先以中文向觀眾問候，隨後切換成韓文，「很久沒來了，我很想念大家，真的，能夠在這麼好的競技場跟大家見面，我很榮幸，今天會帶給大家美好的表演再離開的。」