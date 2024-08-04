記者黃皓瑋／綜合報導

曾演出電影《銀魂》、《百元之戀》的韓裔日本男星新井浩文（朴慶培），因性侵到府服務的按摩師，於2020年遭判處4年有期徒刑，並在今年7月假釋出獄。日前傳出他重獲自由後，就趕往搖滾樂團「Dragon Ash」的演唱會，力挺他的老友兼樂團主唱降谷建志，而被問到是否要復出演藝圈，他也親自做出回應。

▲新井浩文因性侵遭判刑4年。（圖／翻攝自X／araihirofumi）



新井浩文2020年進入靜岡監獄服刑，於上個月獲准假釋出獄，據外媒《NEWSポストセブン》報導，坐牢4年的他皮膚變得蒼白，身形也消瘦許多，與過去圓潤、有活力的外表相差不少，在被問到復出的可能性時，他則低調回應「等刑期期滿再說」。

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▲新井浩文表示等刑期期滿再討論復出問題。（圖／翻攝自X／araihirofumi）



新井浩文的性侵案發生於2018年，當時到他家中進行服務的女性按摩師，指控他「用力抓手、強脫褲子、按住頭強制性交」等，消息一出引發外界譁然。事發後他慘遭經紀公司開除，拍攝中的作品也紛紛被換角、刪畫面。

雖然新井浩文在受審時，稱對方事發當下反應曖昧，主張是在對方的同意下發生性行為，但仍一度被判處5年有期徒刑，直到後來他以300萬日元賠償金（約台幣66.7萬元）與受害者達成和解，才獲減刑改判為4年。

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