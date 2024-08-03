YTR這群人7成員歡慶14周年！　曝「人生接下來最重要3件事」

記者顧齊祐／綜合報導

百萬YouTuber團體「這群人」因搞笑的拍片風格，始終深受粉絲喜愛，未料他們卻在2023年8月突然宣布停更，讓大家非常震驚。近日恰逢「這群人」成軍14周年，他們也在社群平台發文慶祝團體生日，並附上成員們的照片，雖然身處異地，但仍不忘團體，讓粉絲們相當感動。

▲成員們雖身處各地，但仍發出自拍慶祝14周年。（圖／翻攝自Facebook／這群人 TGOP）

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今（3）日為這群人首支YouTube作品上架14周年，雖然頻道已經停更，但他們仍在社群平台發文慶祝，寫道「這群人 第14年『生日快樂』，我們在不同地方自拍一張，表示彼此『健康』、『平安』、『快樂』，這也是人生接下來最重要的三件事」。

▲成員們雖身處各地，但仍發出自拍慶祝14周年。（圖／翻攝自Facebook／這群人 TGOP）

貼文中也附上了成員們各自的自拍照，可以看到，茵聲正坐在飛機上一隻手撐著臉、展榮與展瑞一個在梳化髮型一個在健身房、董仔與餐廳招牌比出YA手勢、木星慵懶躺在沙發上嘟嘴、石頭則面無表情對鏡出YA，最後的尼克則是拍出家中客廳，然後躲在畫面左下角，相當俏皮。最後還特別表明「照片保證今日新鮮出土、獨家限定」。

▲成員們雖身處各地，但仍發出自拍慶祝14周年。（圖／翻攝自Facebook／這群人 TGOP）

貼文發布之後，讓粉絲們都相當興奮與懷念，紛紛留言「永遠都是這群人七個人」、「想你們好期待你們出新片」、「以前的日子總愛看你們影片」、「謝謝你們這14年帶給我們的快樂」。