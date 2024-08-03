安芝儇送正妹網紅喬遷禮霸氣刷下去！網見金額驚呼：當妳朋友好幸福

記者顧齊祐／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊WingStars韓籍成員安芝儇，憑藉甜美的臉蛋以及火辣的身材，而有著「最強外掛」的稱號。近日她在YouTube上傳了幫網紅好友「韓國女生Judy」挑選禮物的影片，兩人在商場一來一往的互動笑翻了不少網友。

▲安芝儇決定購買喬遷禮物送給Judy。（圖／翻攝自YouTube／안지현 安芝儇）

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安芝儇近日受邀參加好友「韓國女生Judy」的喬遷宴，於是便帶著Judy一同前往賣場挑選喬遷禮物送給Judy，並將影片上傳至了YouTube頻道。兩人一進到商場裡面，Judy就疑惑的詢問安芝儇「為什麼突然對我這麼好？我很害怕欸，妳被誰威脅了嗎」，安芝儇解釋是因為受到Judy很多幫助，所以想送禮感謝。

▲安芝儇突然送禮讓Judy超疑惑。（圖／翻攝自YouTube／안지현 安芝儇）

安芝儇與Judy在商場一起看了吹風機、電話、冰箱、冷氣等家電，但Judy都認為不合適，反而是安芝儇一看到洗衣機，馬上對Judy說「我們家沒有吸塵器跟洗衣機」，所以很需要，讓Judy一臉疑惑表示「所以呢，今天不是買我的禮物嗎」。

▲安芝儇表示自己需要吸塵器。（圖／翻攝自YouTube／안지현 安芝儇）

在商場裡逛了許久之後，安芝儇直接對Judy說「不要想價格！就先選」，Judy便決定自己想要一台電視，便挑選了一部新台幣8萬元的電視機，安芝儇聽聞價格之後，先遲疑了幾秒，馬上大聲表示「當然可以」，相當大器，便直接刷卡送給Judy當作喬遷禮物。

▲安芝儇大氣購買電視送Judy。（圖／翻攝自YouTube／안지현 安芝儇）

影片發布之後，兩人的互動逗笑了一票網友「跟Judy拍影片好好笑」、「喬遷禮送8萬多的電視真棒」、「當小安的朋友真幸福」、「小安女神這麼大器有誠意送了大禮」、「小安送Judy喬遷禮也太大手筆了」。