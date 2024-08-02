錄影抖「收攤節目」黑料…當事人是同場來賓！　小優尷尬：不知會遇到

記者劉宜庭／綜合報導

小優（游振宜）活躍於各大綜藝節目，近日爆料「已收攤節目」幕後曾發生過的黑料，怎料當事人之一的趙正平，正好也在錄影現場，氣氛一度陷入尷尬。所幸，最後主持人吳宗憲出面圓場：「過啦、過啦，這個OK啦！」

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▲小優上節目爆料有主持人邊錄影邊喝酒。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



在節目《小明星大跟班》近日播出內容中，主題為「奇怪！？錄得好好的怎麼就收了！？ 節目私底下的黑料講不完！」小優擔任嘉賓之一，大方爆料相關內幕，不過當她爆料「節目主持群集體喝酒，常常錄影錄到失控醉醺醺」，忍不住露出尷尬笑容，被Sandy（吳姍儒）笑虧「妳現在是不是很後悔」。

原來，小優爆料的內容，似乎和在場嘉賓趙正平有關，就連吳宗憲聽完也立刻聯想「呼之欲出了吧，很少有主持人會喝酒的」。對此，她大方坦承：「我不知道有可能會遇到（當事人）。」一番話讓趙哥也忍不住笑了出來。

▲趙正平嘴角失守。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

儘管如此，小優仍舊按照流程進行爆料，「這個節目那時候是很多個主持人，然後都是男生，這個節目是比較歡笑、會玩遊戲的，所以他們的主持人就會喜歡喝個兩杯再上這樣子。」她接著說，「第1場還好，其實有時候喝到第5場的時候，你會發現整個攝影棚有點像夜店，因為那個酒味太重了。」

小優進一步爆料，「有時候會錄到，你會知道其實有些人已經醉了。」她舉例，「A講話給B接，B接不到」，還有人直接在錄影期間偷偷閉眼睡著，甚至還有主持人因為喝醉，玩遊戲力道沒拿捏好，「我那天被打到我腦震盪耶。」

▲Sandy虧小優「妳現在是不是很後悔」。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

Sandy笑說：「她（小優）現在是在節目上爆料，然後發現當事人是同場來賓。」吳宗憲則出面打圓場，開玩笑說：「好…，各位，我這老朋友可以幫他講話的，趙哥，趙哥從來沒有…因為錄影，然後因為喝醉了或怎麼樣，然後失態，他本來就是這樣，這是他表演方式。」

不過，吳宗憲話鋒一轉，「他倒是在我公司尾牙的時候大失態」，重提趙正平喝醉大鬧尾牙的往事，笑翻眾人，也成功將話題焦點轉移，他最後不忘幫忙圓場：「過啦、過啦，這個OK啦！就是說自己的一個狀態要知道。」Sandy跟著附和：「好啦，沒事了，小優也不尷尬！」

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