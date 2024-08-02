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慈妹中空烤肉！細肩帶「解放C級上胸」 1.7萬人讚爆：汗的位置太性感

記者潘慧中／綜合報導

慈妹（彭翊慈）是富邦啦啦隊「Fubon Angels」的人氣成員，不時會和粉絲分享生活點滴。2日格外引起討論的是，她在社群網站上傳一系列烤肉照，火辣穿搭至今已吸引1.7萬人朝聖按讚！

▲▼慈妹。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

▲慈妹解放細肩帶背心。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

照片中，可以看到慈妹戴著黑色漁夫帽，頭髮散落在肩上，顯得非常休閒。她穿著一件紅白條紋的細肩帶背心，若隱若現出C級北半球，短版中空剪裁、搭配寬鬆牛仔褲，格外襯托出纖細腰身。

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▲▼慈妹。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

▲▼慈妹。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

▲▼慈妹。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

▲慈妹穿中空裝烤肉。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

慈妹一手拿著燒烤夾，另一手拿著裝有食材的盤子，專注地在燒烤爐前忙碌。燒烤爐上的火焰烘得她汗流浹背，但也讓粉絲激動直呼：「脖子的汗水不會太性感嗎」、「烤到出水」、「汗的位置也太性感！」

▲▼慈妹是富邦啦啦隊的人氣成員。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

事實上，慈妹從小就常和父母親一起去球場看球，後來因電影《歌舞青春》愛上跳舞。進一步接觸街舞後，她在老師推薦下參加富邦悍將啦啦隊的徵選比賽，並從眾多參賽者中脫穎而出，成為「Fubon Angels」的一員。

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