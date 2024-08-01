戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲！柯震東淚：讓她知道她多棒

記者潘慧中／綜合報導

台灣羽球天后戴資穎忍著嚴重膝蓋傷勢參加巴黎奧運，遺憾的是，7月31日不敵好友依瑟儂，止步於女單8強。柯震東當晚在社群網站tag並給予鼓勵「妳是最棒的！未來要一直笑下去」，她看到後卻回覆了一句令人感傷的話，「以後大家就會忘記我了。」

▲戴資穎賽後跟柯震東吐心聲。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）



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事後，柯震東在Threads分享了戴資穎回覆的截圖，並附上兩個大哭的表情符號說：「太難過！希望大家可以讓她知道沒有人會忘了她。」於是，他決定用自己的方法轉達網友們的支持讓戴資穎知道。

▲柯震東決定為此發文，希望網友能留言鼓勵戴資穎。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）



柯震東特地發布一則貼文，並寫下「戴資穎是最棒的！全世界沒有人會忘記她！為了她發一篇文很合理吧！所有不會忘記她的人留一個言！讓她知道她有多棒」，邀請粉絲一起表達對戴資穎的喜歡。

▲▼看到戴資穎說的話，柯震東很難過。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko、中華奧會提供）



柯震東的貼文發布至今才過4小時，便已吸引1.2萬人按讚並留言鼓勵戴資穎，「能活在有戴資穎的時代很幸福」、「妳的棒已經不需要用名次去證明」、「小戴就是我們心中永遠唯一的羽球球后」、「台灣之光絕對不會忘！」