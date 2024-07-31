嚴爵消失4年宣布創「德州撲克戰隊」！打1年：絕對是里程碑 超狂近況曝

記者潘慧中／綜合報導

嚴爵自從2020年推出專輯《C-lofi 1》後，便退居幕後。沒想到，他30日在社群網站坦言不只打了1年的德州撲克，現在還擁有自己的戰隊，「絕對算是一個里程碑。」

▲嚴爵擁有自己的戰隊。（圖／翻攝自Instagram／yen423j）



嚴爵打了1年的德州撲克後，終於在WPT Global平台擁有自己的戰隊，「英文是Team Yen-J，中文是『鮪魚肚戰隊』」，只要是當月的MVP，他就會請客鮪魚肚壽司，「希望和我的隊友們可以每個月線上一起慢慢升級，增大我們的肚量哈哈。」

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▲嚴爵每周將直播兩小時。（圖／翻攝自Instagram／yen423j）



此外，嚴爵也表示每周將花兩小時直播，一邊聊天一邊分享手牌思維，「目標是在半年內從一千美打到一萬美，然後把這整個過程像紀錄片一樣的記錄下來，與你們分享。」

▲嚴爵打德州撲克1年了。（圖／翻攝自Instagram／yen423j）



嚴爵表示德州撲克是他達成「自我追求」的人生小目標，如今擁有自己的戰隊後，可說是奠下一個里程碑，「希望能激勵你們也Never give up，追尋你的理想生活。」

嚴爵IG全文：

謝謝我的啟蒙教練大亨的引薦，謝謝Poker Chain~

沒想到打了一年德州撲克，現在可以在WPTG (World Poker Tour Global) 平台上面擁有一個自己的戰隊！

戰隊邀請碼「F07576」（是F零7576！）

英文是Team Yen-J，中文是「鮪魚肚戰隊」

每個月ＭＶＰ我請你吃鮪魚肚壽司哈哈 加入連結在我的IG簡介

希望和我的隊友們可以每個月線上一起慢慢升級，增大我們的肚量哈哈

我也會每週花兩個小時直播，跟你們邊聊天邊分享我的手牌思維。目標是在半年內從一千美打到一萬美，然後把這整個過程像紀錄片一樣的記錄下來，與你們分享。

德州撲克競技是我在「自我追求」上的一個小小人生目標，如今開啟了WTPG的戰隊，絕對算是一個里程碑～希望能激勵你們也Never give up，追尋你的理想生活：） -J

記得加入我的戰隊＾＾