「霸總專業戶」先婚後愛幫爺沖喜！　魏哲鳴新作吻戲爆多尷尬了

記者黃庠棻／台北報導

先婚後愛最甜陸劇《完美先生和差不多小姐》由「霸總專業戶」魏哲鳴和徐若晗主演，將從8月1日起於愛爾達影劇台全台首播。講述高冷禁慾系男神教授「章斯年（魏哲鳴飾）」，因為爺爺生病且時日不多，想完成他「看孫子結婚」的心願，於是他與統計系女學生「雲舒（徐若晗飾）」簽訂為期一年的契約婚姻。

▲《完美先生和差不多小姐》魏哲鳴、徐若晗。（圖／愛爾達電視提供）

沒想到，魏哲鳴和徐若晗在同居生活中，從相識到相戀，最後順利延長契約攜手共度餘生。魏哲鳴在劇中西裝加眼鏡的扮相掀起不少話題，甚至還有粉絲希望他能「眼鏡半永久」一直維持這樣的造型，他相當寵粉回應「我私下的風格比較運動、休閒風，如果大家喜歡我戴眼鏡，那之後可以常常做這個造型，我自己覺得戴上眼鏡後比較斯文、真的就像章教授的感覺，不戴眼鏡的時候就是魏哲鳴，比較陽光、溫暖一點。」

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▲魏哲鳴眼鏡造型受到網友喜愛。（圖／愛爾達電視提供）

魏哲鳴在劇中和徐若晗有多場甜蜜吻戲，不論是婚禮吻、幻想吻、電話吻、櫥櫃吻每場都甜度破表，被問到拍吻戲是否會感到害羞時，只見魏哲鳴一秒章斯年教授身上，認真地解釋、說明。

▲魏哲鳴解釋吻戲的困難之處。（圖／愛爾達電視提供）

魏哲鳴說道「首先我跟大家說說拍吻戲的周邊環境是什麼樣子，其實會很緊張、會覺得害羞的原因其實是，身邊有太多工作人員了！鏡頭裡只有兩個人深情熱吻，但其實我們身邊站了很多燈光組、攝影組的大哥們、彪形大漢，所以在那個環境之下，當兩個人要忘情接吻時，大家其實都抱著『看好戲』的心情」。

▲魏哲鳴解釋吻戲的困難之處。（圖／愛爾達電視提供）

《完美先生和差不多小姐》的「章斯年教授」也被封為「最佳男友範本」，魏哲鳴覺得「章斯年」就像是一隻刺蝟，雖然平時生人勿近、但其實內心還是很溫暖的人，如果真的要吐槽他的話，直呼「那應該是他真的太龜毛了」。

據悉，魏哲鳴是演藝圈中出名的「愛鞋成痴收藏達人」，他曾在訪問中提到如果身體某個部位能增長三公分的話，最希望是「小腿根」的那個部分，原因竟是「我很羨慕小腿根特別細長的人，他們穿球鞋一定很好看」。