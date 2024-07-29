演藝圈拚命三娘！迪麗熱巴揭「空檔時最忙」原因曝

記者許逸群／綜合報導

迪麗熱巴近期和「陸劇男神」陳星旭所主演的奇幻恐怖劇《梟起青壤》即將殺青，而迪麗熱巴所主演的另一部作品《幸福，觸手可及》，在劇中飾演服裝設計師「周放」，得知渣男未婚夫出軌多年，公司更因未婚夫而陷入困境，但她沒因此放棄，反而化身霸氣女強人，勇於追求夢想！

▲▼迪麗熱巴出演《幸福，觸手可及》。（圖／中天提供）

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迪麗熱巴在《幸福，觸手可及》意外與黃景瑜飾演的電商總裁「宋凜」相遇，最初兩人相看兩相厭，隨著在事業及生活上，兩人鬥智鬥勇、互相扶持，最終實現理想也找到有情人。她在劇中屬於「戀愛腦」，但她坦言自己在愛情中並非如此，不過兩位主演在劇中的感情戲展現超強火花，讓觀眾看得臉紅心跳。

▲迪麗熱巴堪稱是演藝圈中的「拚命三娘」。（圖／中天提供）

她出道已超過10年，每每出現都帶給大家不一樣的面貌，基本上一直都是無縫進組的她，堪稱「演藝圈拚命三娘」代表，而她也提到往往殺青要進入下一個劇組前的空檔，就是她最忙的時候，「因為要把拍戲時『欠下』的廣告、活動、拍攝全部都要完成，就要每天飛來飛去。」

她透露，有空閒時間可以休息時，她會選擇待在房間，「追劇，不忙的時候，就是躺著，因為這就是最好的放鬆方式。」她相當享受一個人的時光，就連工作人員都時常要她多出去走走、交朋友。《幸福，觸手可及》將在中天娛樂台播出。