哈孝遠「手持聖火照」曝光！　空姐妻嗨看奧運：差點忘記

記者黃皓瑋／綜合報導

2024年巴黎奧運在近期開打，引發一波觀賽熱潮，藝人哈孝遠的空姐老婆瑄瑄（劉凡瑄），也自曝連續幾天都在關注賽事，並發文為運動員加油打氣。她昨（28日）透露哈孝遠也突然將自己手持聖火的照片傳給她，讓她笑稱「差點忘記運動員出身的丈夫」。

▲瑄瑄（左圖右）曬出哈孝遠傳遞聖火的照片。（圖／翻攝自IG／liufanshiuan）

哈孝遠是籃球員出身，曾活躍於超級籃球聯賽（SBL），也曾入選男籃國手，轉戰演藝圈後仍從事賽評工作，並從今年起擔任台啤籃球隊的助理教練。瑄瑄昨日在IG發文，透露哈孝遠日前突然傳照片給她，並霸氣表示：「林北也是跑過亞運傳遞聖火的人！」只見照片中的哈孝遠手拿著橘紅色的火炬，面帶微笑向路邊觀眾揮手致意。

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▲哈孝遠是籃球員出身。（圖／資料照／記者杜奕君攝）

原來哈孝遠在2010年時，曾作為火炬手參與廣州亞運的聖火傳遞，讓瑄瑄不禁笑稱：「拍謝失敬失敬，差點忘記運動員出身的丈夫。」貼文一出吸引不少網友留言，有人自曝曾是哈孝遠的球迷，也有人不敢相信，直呼「這是真的嗎」。哈孝遠本人則回覆：「結果聖火火炬被妳拿去清蜘蛛網…… 」

▼瑄瑄IG貼文。（翻攝自IG／liufanshiuan）

