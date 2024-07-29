紀卜心炎上9天開嗆網友：是文盲嗎？　「已經道歉，到底誰在無限上綱」

記者田暐瑋／綜合報導

百萬YouTuber小吳和網紅紀卜心創立的手搖品牌「十盛」被消基會點名標示不清引發爭議，即便已數度道歉，仍止不住網友怒火。紀卜心也因為沒有和小吳一起拍片道歉持續遭批評，有網友到影片留言：「你呢？道歉影片勒？」她則不客氣反擊：「你是文盲？」對於自己被無限上綱攻擊一事相當氣憤。

▲紀卜心反擊網友。（圖／翻攝自紀卜心臉書）

紀卜心因為沒有和小吳一起合體道歉再度惹來抨擊聲浪，她雖解釋是因為颱風影響對方班機，才無法及時一起拍片，仍無法平眾怒。有網友到紀卜心的影片下留言質問 ：「小吳人在國外都自己拍片上傳了，你呢，道歉影片勒？」意外釣出紀卜心反擊：「你是文盲？我們已經發過聲明也道歉，網路上各種不實言論我就該默默忍受？到底誰在無限上綱？」

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▲紀卜心反擊網友。（圖／翻攝自Dcard）



這串對話被網友截下PO到Dcard，再度掀起議論，另也有人PO出別串留言底下紀卜心的新回應，「我無法滿足每個人的期望。我們道歉時說了因為颱風無法合體拍影片，沒盡快做回應就被說神隱、逃避，所以小吳希望趕快拍影片跟大家交代，拍了之後風向變成我沒拍影片=沒道歉。這不是文盲行為嗎？怎麼做不都有人罵嗎？我對我們的疏忽抱歉，道歉方式有很多種，不是你們心中期待的就等於沒道歉。會罵我的依然會罵，討厭我的還是討厭我。這是我自己的想法，謝謝指教。」但之後這些留言都被刪除。

▲紀卜心反擊網友。（圖／翻攝自Dcard）