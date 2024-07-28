顏佑庭公開第二波婚紗照！　牽手過馬路對望甜喊：老婆大人

記者王靖淳／綜合報導

藝人顏佑庭過去曾是節目《大學生了沒》班底，2021年時因參加節目《全明星運動會》而圈粉不少人，他在今年和交往3年的圈外女友登記結婚，日前才在社群公開婚紗照，今（28）日又秀出第二波照片甜蜜表示：「辛苦了我的老婆大人，一路拉著裙子跑來跑去。」

▲顏佑庭在社群分享第二波婚紗照。（圖／翻攝自Facebook／顏佑庭Yoshi）

顏佑庭表示，和老婆在選擇拍攝地點時，經過多次討論，最終決定在那些擁有兩人回憶的地方進行拍攝，第一站選在他們最愛的地下街扭蛋區，每次下班後，他們都會趕去扭自己想要的隱藏版玩具，這個扭蛋坑也是顏佑庭帶老婆進入的，讓她逐漸對這些小玩具產生興趣。

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▲顏佑庭和老婆在超商前拍婚紗照。（圖／翻攝自Facebook／顏佑庭Yoshi）

接下來，顏佑庭選擇他們經常共處的車內進行拍攝，他表示，不論是接送上下班還是外出遊玩，車內的時光都是充滿經典與美好的回憶，同時也給這張照片的故事感打了五顆星。此外，他們也在最常買零食和飲料的便利商店前拍攝，雖然當下有些害羞，但附近鄰居並不感到意外，甚至有路過的小妹妹稱讚新娘很美。

▲顏佑庭希望能將這份幸福傳遞給大家。（圖／翻攝自Facebook／顏佑庭Yoshi）

最後，他們在一條美食街上拍攝了牽手過馬路的照片，這條美食街是顏佑庭和老婆經常光顧的地方，尤其是當他們不知道吃什麼時，就會來這裡尋找美食。為此，顏佑庭表示，他認為選擇這些場景，比選美麗的風景更加值得紀念。最後，他除了感謝攝影師之外，也感謝老婆一路上辛苦地拉著裙子跑來跑去，他希望能將這份幸福傳遞給大家，分享他們的喜悅和愛意。