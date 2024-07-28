Energy小巨蛋開唱台下觀眾超大咖！　謝京穎「連兩天都到」

記者蔡琛儀／台北報導

傳奇男團Energy今（28日）在台北小巨蛋展開第二場演唱會，書偉老婆謝京穎連兩場都愛相隨，藍心湄、阿緯、威廉、吳克群、甄莉、陽帆老婆Julie、是元介等圈內好友則坐包廂力挺，敖犬和女友、丫頭、郭靜、蕭秉治、FEniX也現身。而坤達老婆柯佳嬿前一天總彩就到場，更送上花籃：「比全部團員加起來超過兩百歲的男團，時隔二十年復出還要感人的，一起Energy吧！期間限定迷妹柯佳嬿。」

▲ Energy今晚在小巨蛋舉辦第二場演唱會。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

經過昨晚的一夜燦爛，談到演出心得，坤達說昨天晚上一度睡不著，「跟前天睡不著有點不太一樣，那種興奮、期待今天到來，前天是緊張，一切都還沒嘗試過，昨天睡不著是也會一直滑歌迷拍我們，我懂阿信為什麼不睡覺，演唱會完沒辦法睡，因為要看粉絲回饋，今天變得比較放鬆，今天希望可以更完美做到更好。」

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▲謝京穎連兩天都到場。（圖／翻攝自謝京穎Instagram）

牛奶則說昨天又累又興奮，一路放鬆到三點，全身貼了六個酸痛貼布，「把今天還是當第一場演唱會，雖然身體有點累，但意志力可以超越身體的疲累，一定帶給大家滿滿的energy，和一百分表演。」Toro坦言很累，但因是20多年沒有五個人一起辦演唱會，所以用盡全力演出，希望第一天不管在演出和talking都有給觀眾滿滿感動，今天也會讓來看我們演出的觀眾，不管看秀和看talking也都能滿滿的感動。

書偉直呼演出後很亢奮，昨天有點失眠；阿弟也笑說昨天結束後很累，「但今天心情還是一樣很亢奮（如何迎接第二場演出）把今天當天第一天。」