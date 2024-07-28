具荷拉案再挖2疑點「不是一般小偷」！　刑警公開犯人3特徵：恐有共犯

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女星具荷拉2019年11月輕生離世，去世後家裡遭竊，案件至今未結，有節目使用AI把當年CCTV畫面畫質拉高，首度曝光嫌犯的肖像畫。承辦此案的刑警鄭昌吉（정창길）指出，犯人並非專業的竊賊，也對犯人身上的多處細節感到奇怪，並坦言其實有收到許多人私下檢舉，懷疑此事應有共犯。

▲具荷拉。（圖／翻攝具荷拉IG）

17日播出《劉Quzi》邀請負責偵辦具荷拉案的刑警鄭昌吉上節目，他同時也是專門繪製嫌疑人素描的側寫專家，談起辦案過程，「由於嫌疑人戴著口罩和針織帽，我花了兩天時間不斷觀察監控錄影帶，尋找特徵。」根據嫌疑人跨越牆壁時的身體動作和牆壁高度推測，身高約為175公分，年齡在20多歲後期到30多歲初期之間，估計體重約在70公斤：「如果嫌疑人年紀較大，那麼翻牆時的動作會顯得不那麼靈活。」

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鄭刑警進一步指出2處奇怪疑點，一是嫌疑人在行動時所穿的衣服是夜光材質，專業的盜賊通常不會穿著引人注目的衣服進行犯罪，因此那件衣服應該是本人所有，而非為了犯罪購買；二是嫌疑人之所以透過正門嘗試進入，這行為也與一般的專業盜賊所持的做法不同，因為專業盜賊通常會避開可能安裝有監控攝像頭的正門。

▲具荷拉案的刑警公開現身說法。（圖／翻攝自韓網）



監視器拍到的畫面中顯示，嫌疑人反覆按壓門鈴，鄭昌吉刑警推斷：「看來他知道門禁密碼，可能是知道喪期的人。」且被偷走的保險箱有30公斤，「我看到（一個沉重的保險箱）從二樓欄桿上被抬起，我認為可能有同謀。」

