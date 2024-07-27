張娜拉嗆爆小三：上過情婦補習班？　《好搭檔》手撕渣夫收視狂飆

記者吳睿慈／綜合報導

熱播韓劇《好搭檔》由張娜拉、南志鉉主演，描述兩個性格迥異的離婚律師，透過一次次案件，逐漸成最佳拍檔的故事。張娜拉在劇中一改甜美形象，硬起來手撕渣夫，最新一集更嗆爆小三「上過情婦補習班」，狂噴金句，讓觀眾看得過癮，收視率節節攀升。

▲張娜拉嗆爆小三「上過情婦補習班嗎」。（圖／LINE TV提供）



張娜拉飾演的知名離婚律師「車恩京」，發現醫生老公跟自己的秘書外遇後，原本不打算離婚，直到看見老公和秘書共處甜蜜時光，才下定決心宣戰，對兩人寄出訴狀。

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她與小三正面對決相當精彩，狠嗆女方「妳覺得這個案件該如何應對，或是有什麼計畫？妳該不會想告訴我，你們只是彼此相愛？」小三秘書反答：「妳是什麼時候知道這件事情的？我想妳應該更清楚才對，你們早就是陌生人了不是嗎？」最後張娜拉冷回：「妳們是有去哪裡補習嗎？到底都是去哪裡學到這些一模一樣的說詞。」面對情婦的挑釁，正宮金句連發。

▲▼張娜拉正式向出軌尪及小三宣戰，對方卻反汙衊她外遇。（圖／LINE TV提供）



《好搭檔》開播以來節奏快速，雙方攻防節奏明快，讓不少觀眾直呼「真的謝謝《好搭檔》解決我的劇荒」、「劇情超流暢，看得超級過癮」、「張娜拉的演技太好了」。

隨著戲劇熱播中，劇組近日也釋出讀本花絮，張娜拉坦言：「其實車恩京是個非常理性，個性冷淡，看起來很冷靜，在法律的藩籬中，感覺是真的會揮劍廝殺的類型，但當她遇到困難時，其實也跟普通人一樣，她遇見了跟自己有著天壤之別的韓宥利，對於那些無法理解，也無從得知的心態，之後也會更加理解與成長，我們應該能以『好搭檔』的身份呈現出很棒的化學反應。」戲劇現正在LINE TV熱播中。