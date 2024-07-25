萁媽直播颱風淹水實況「10幾年沒這樣」　驚呼：整個高雄市完蛋了！

記者劉宛欣／綜合報導

凱米颱風帶來強勁風雨，各地陸續傳出不少災情，大量的降雨衝擊中南部，許多地方淹水，藝人黃鐙輝的岳母萁媽經常透過臉書粉絲專頁分享日常，25日她也開啟直播，分享家裡附近淹水的情況，透露高雄已經十幾年沒有這樣，驚呼「整個高雄市完蛋了」。

▲萁媽開直播分享家裡附近淹水情況。（圖／翻攝自臉書／萁媽瘋語錄）

萁媽25日在臉書開直播，紀錄出門將機車牽至安全處的過程，期間她一看到大馬路上水淹及半個車輪的景象，表示「大淹水，我們家前面有小河流，這樣下（雨）下去完蛋了，摩托車完蛋了」，一路上可以看到鄰居店家們，老闆們紛紛拿出桌子擋住店門口試圖自救，減少淹進店裡的水量，她一邊涉水一邊驚呼「已經十幾年沒這樣過了，整個高雄市大淹水」。

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▲高雄許多地區淹水。（圖／翻攝自臉書／萁媽瘋語錄）

經過一家飲料店時，看到店家仍營業中，冰箱、攤位都插著通電，讓萁媽相當擔憂，怕水淹過去會導電，喊話店員趕快關店，颱風天不會有人光顧，期間還遇到擔心貨物被水淹的兒子，要冒風雨前往公司，讓她不斷叮囑兒子要小心，畫面中也可以看到萁媽整個人被淋成落湯雞，喊著「整個高雄市完蛋了」。

凱米颱風目前持續減弱，氣象署預估今晚到深夜暴風圈脫離台灣陸地，但颱風外圍環流及西南氣流旺盛水氣，中南部預計會繼續下大豪雨。