女王真的回來了！首爾唱2天日期曝光　2NE1親口官宣「場地有洋蔥」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女王團體2NE1於2016年突然被迫解散後，隔年發出最後一張單曲〈Goodbye〉逼哭大批歌迷。表面上雖是解散了，但她們依舊感情很好，每年必安排私下聚餐，2022年更難得在Coachella音樂節破天荒合體，激起全球粉絲回憶殺，近年來不斷有聲浪敲碗合體，沒想到，YG近期證實她們即將回歸， CL於25日親口官宣演唱會日期，引起歌迷暴動。

▲2NE1親口官宣首爾場演唱會日期。（圖／翻攝自Dara官方IG）



2NE1團體合約仍在YG手上，公司於在21日深夜證實，她們盼望舉辦15週年演唱會，公司已經秘密進行相關專場安排，即將於10月起開跑，消息瞬間引來幾十萬人朝聖。關於活動詳細日期，隊長CL、Sandara Park（DARA）、Minzy於25日同步發文證實，即將於10月5、6日連續兩天在韓開唱，場地設在奧林匹克音樂場館。

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▲2NE1真的回來了。（圖／翻攝自Dara官方IG）



DARA語氣興奮地發文「2NE1與Black Jack（官方粉絲名稱）的15週年紀念演唱會，雖然有預想到會是激烈的搶票戰爭，但想要在今年內快點與JackJack們見面，剛好又是我們舉辦過第一場演唱會的地點奧林匹克場館感到更心動了，又是一個新的起點了，這次巡演好好地巡迴，讓我們往首爾安可場走去吧！」

DARA不只暗示這次的15週年演唱會將有巡迴，也盼望可以再回到首爾舉辦安可場，尤其是場館別有意義，令粉絲直呼「哭出來」、「票再難搶都要搶到」。