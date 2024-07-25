獨／林玉書在酒吧倒下！　「戲份消失、星巴克打工」經紀人曝近況

記者黃庠棻／台北報導

女星林玉書日前在Instagram上透露自己目前正在星巴克打工，已沒有繼續演出台劇《追分成功》，坦言「長官及主管們有他們的考量，所以其實我也不知道。」而台視則回應「角色的出現都是依照故事線去做安排的。」沒想到，近日她卻被偶遇到酒吧買醉，甚至喝到整個人醉倒。

▲林玉書透露自己到星巴克打工。（圖／翻攝自Facebook／YutoLin 林玉書）

近日，有民眾到台北市區一間酒吧時巧遇林玉書，當時她跟一名女性友人一同現身，一開始兩人並肩而坐，看著手機聊天，沒想到兩人喝著酒喝到一半，她疑似不勝酒力，直接到朋友的對面倒下睡覺，而友人面對這個情況似乎也相當淡然，最後兩人一起離開了該間酒吧，離去前還不忘把吃剩的食物打包回家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林玉書跟友人現身酒吧。（圖／讀者提供）

對此，《ETtoday星光雲》詢問林玉書經紀人，對方表示「不太可能是醉倒」，倒下的原因應該是「太累」，至於到星巴克打工一事，經紀人回應「去打工很正常，認識不同的人、體驗生活」，強調「不是說她很可憐，還是有其他演藝工作」，至於是哪方面的工作，則低調透露「不是拍戲，但仍有其他方面的工作」。

▲林玉書經紀人表示不是醉倒，而是太累而倒下。（圖／讀者提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。