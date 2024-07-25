專訪／全世界最幸福國家！不丹人「沒有生日、多夫多妻」　台灣女婿巴沃解密

記者蕭采薇／專訪

二度入選奧斯卡15強的「台灣女婿」不丹導演巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji），將鏡頭聚焦在故鄉不丹。這個被世人譽為「全世界最幸福的國家」，對外來說總像隔層神秘面紗。像是我們看了害羞的「陽具崇拜」，但巴沃眼中是不丹人純潔的象徵，就連西方盛行的「一夫一妻制」，其實對不丹人也非常新鮮。

▲《不丹沒有槍》從槍枝和選舉，帶出不丹民主化和現代化的進程。（圖／海鵬提供）

《不丹沒有槍》導演巴沃和製片賴梵耘，這對夫妻檔的組合，本就是跨文化的碰撞。就像電影中的「槍」對應「選舉」，象徵都是衝擊不丹傳統價值的現代化進程。賴梵耘說：「在亞洲很多文化比較魔幻，迷信是很重要的一環。就像我們相信媽祖的力量，但在不丹對國王很虔誠。」

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巴沃坦言：「這世界上大家都認為現代化等於西方化，所以當不丹要變成現代化，就變成要民主。西方思想來說，由一個人專政統治是很悲慘的事。但在我小時候，我們不覺得這有什麼不對，國王統治是非常自然的事，大家也都很開心。」

▲《不丹沒有槍》 導演巴沃邱寧多傑和製片賴梵耘，是夫妻也是工作夥伴。（圖／記者黃克翔攝）

而是在民主化的進程中，巴沃也發現，屬於不丹人的純真正在消失。像是電影中出現的「陽具崇拜」雕像，巴沃說：「這在我們小時候很常見，路上都會看到，沒有人會覺得害羞。」他接著說：「當追尋他們認為需要的東西，也失去了純真。」

電影在國際影展備受肯定，更讓巴沃二度入選奧斯卡國際影片15強。至於下一部題材，他一樣想拍不丹。雖然還沒想好故事，但巴沃也興奮分享更多不丹不為人知的文化衝擊。

▲賴梵耘（左）是知名舞台劇導演賴聲川的女兒，巴沃邱寧多傑也被暱稱是「台灣女婿」。（圖／記者黃克翔攝）

「你知道嗎？不丹人以前是沒有生日的，所以後來建立戶口，很多人生日都填1月1日。」巴沃說：「不丹人不在乎生日，我們會記的是，『我是滿月前第幾天出生的』、『我屬豬』。」而不丹人也沒有姓氏，大家幾乎都用「暱稱」稱呼彼此。

另一個會令人外人大吃一驚的文化衝擊，是「一夫一妻」，過去也不存在於不丹的傳統文化裡，卻也和一般亞洲舊時社會的「一夫多妻」不同。巴沃說：「不丹以前，老婆會有很多老公，老公也很多個老婆，不過現在明文禁止了，也改成一夫一妻制，婚姻其實也是很西方的觀念。」賴梵耘則笑說：「其實巴沃也是到20歲，他爸媽才正式登記結婚。」