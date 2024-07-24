柯震東颱風天「遭阻止開直播」！　原因曝光粉絲哭了：好可惜

記者王靖淳／綜合報導

藝人柯震東平時會在社群記錄生活，同時也不吝嗇與粉絲分享日常，昨（23）日才透露自己颱風天待在家，將於今（24）日開半小時的直播與大家聊天，不料稍早卻突然發文表示自己被阻止，貼文曝光後，立刻掀起網友留言討論。

▲柯震東平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

柯震東昨（23）日發文問「為何大家在颱風天特別愛吃泡麵」，他好奇這樣是否是大眾長期以來的共識，還是因為某個特定事件而流行起來的習慣，同時也坦言，自己容易被炎上，但還是想知道這些問題背後的答案。柯震東更在留言區透露，他在颱風天和多數人一樣待在家，因此約定今（24）日將進行一場短暫的直播，只有半小時。他表示，希望藉此和大家互動，並防止粉絲們忘記他是名演員。

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▲柯震東原本答應網友要開直播。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）

不料，柯震東今（24）日突然發文宣布自己被阻止開直播，同時也透露，因為日前發文表示YouTube頻道停更一年是因為沒錢拍、以及討論颱風天為何要吃泡麵等事都登上新聞版面，擔心他可能會在直播中說錯話，所以才會被建議不要開播比較適當。為此，原因曝光後，吸引網友朝聖貼文，甚至還有人寫下「哭了，我很期待欸」、「颱風天的唯一樂趣沒了」等留言，紛紛表示可惜。

▲柯震東透露自己被阻止開直播的原因。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）

▲網友反應。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）