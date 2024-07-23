李蒨蓉「偷匯錢給兒」和尪吵架　小孩赴美2年變了：感謝腦公小氣

記者蔡宜芳／綜合報導

女星李蒨蓉結婚20年，育有兩個兒子。她在2022年將兩個孩子送到美國讀書，日前透露兒子回來台灣放暑假，一家終於團聚，而愛子們的改變，也讓她想起過去曾因生活費問題，和老公吵架的事情，直說：「我要特別感謝他的小氣！」

▲李蒨蓉和李德立結婚20年。（圖／翻攝自Facebook／李蒨蓉 Lee Chien Rong）

李蒨蓉表示，兩個兒子回台後，家裡又回到了男生宿舍的模式，熱鬧且溫馨。然而，她透露，某次看到兒子在健身後，竟然將濕內褲穿回去，自己不解驚呼問兒子為什麼。兒子解釋，他在美國的租屋處沒有洗衣機，洗衣服都要錢，所以他們習慣累積一周的量，去朋友的宿舍借洗，「聽得我心疼又好笑！」

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李蒨蓉說，她特別感謝老公的「小氣」，才造就了孩子的獨立和懂事。她透露，自己曾因為覺得老公給小孩太少生活費，兩人起爭執，「當我偷偷匯錢被發現，我們一定就是吵架！」後來為了夫妻倆共同的教育方式，她決定尊重老公的想法，「美國物價通膨越來越離譜，孩子們想辦法生活節儉，讓我很安慰。」

▲李蒨蓉的兩個兒子在日前返台過暑假。（圖／翻攝自Facebook／李蒨蓉 Lee Chien Rong）

不過，李蒨蓉也坦言，每次想到兒子連看電影都得靠打工、省吃儉用，自己都會感到心疼。而她的身邊也不乏給孩子充裕消費空間的家長，「有時候心中的聲音會笑自己，自卑的謊言會告訴我，如果我大富大貴，兒子生活好一點，就不用如此辛苦了！」

雖然曾經自責，但李蒨蓉表示，兒子回到台灣第一晚，吃了自己做的菜後，突然獻上了擁抱，「用青澀的口吻感謝我，謝謝爸爸和媽媽無條件的愛！回家真好，感覺很被愛～」她為此很感謝老公的堅持，養成了孩子健康的價值觀，「孩子都沒有抱怨，他們的擁抱與感謝，讓我明白了，為人父母要給的不是過多的物質，而是愛與陪伴。」

【李蒨蓉全文】

#夜深了我想說個小見證

兒子回台，媽寶模式啟動！我又開始彎腰撿地上的臭襪子，洗衣燒飯、伺候餐點，兒子想吃什麼，用嘴巴點就有！

住在男生宿舍的感覺又回來了，很亂很熱鬧、很溫馨很有愛～

最讓我困惑的是⋯

怎麼會有四角褲掛在餐椅上！？

某天兒子在健身後淋浴，竟然穿回濕內褲！那件在跑步機上被汗水濕透的內褲！

我不解驚呼問為什麼？

兒子說因為在美國的租屋處沒有洗衣機

洗衣服都要錢，所以他們習慣累積一週的量，去朋友家借洗，因為學校宿舍不用錢。

聽的我心疼又好笑！

都回來了，家裡有洗衣機、烘乾機，拜託請你們盡量洗、盡量烘！就是不要回穿髒內褲！

美國物價通膨越來越離譜，孩子們想辦法生活節儉，讓我很安慰。

這點我要特別感謝腦公，感謝他的小氣！

造就了孩子今日的獨立與懂事。

說腦公小氣

我還真的因為他錢給太少，我們兩人為此爭執！當我偷偷匯錢被發現，我們一定就是吵架！

他說，剛剛好就好，不要給多！

為了顧及夫妻兩人有共同的教育方式，最終，我還是尊重腦公決定給的金額。

但是每次只要我想到兒子連去看個電影，都得靠打工、省吃儉用，才能得享休閒娛樂⋯

媽媽我，心疼啊！

當然，在我身邊不乏許多家長，給孩子非常充裕的消費空間。

讓他們刷附卡、搭Uber、肚子餓了就點外送！讓年輕人認爲這是常態的價值觀

偏偏每個月信用卡帳單又讓人傻眼！

聽著朋友當笑話講

說得好輕鬆…..

有時候心中的聲音會笑自己，自卑的謊言會告訴我，如果我大富大貴，兒子生活好一點，就不用如此辛苦了！

孩子回到台灣的第一晚，我燒了幾道便當菜，筷子才夾了幾口，兒子突然抱住我！

用青澀的口吻感謝我，謝謝爸爸和媽媽無條件的愛！

回家真好，感覺很被愛～

說著說著，兒子眼框泛淚，媽媽我是直接鼻酸！當下的我還是心疼，才半年沒見，怎麼又長大了？

兒子仿佛成熟好多！

我要謝謝老公因為他的堅持，讓孩子有健康的價值觀。

打工賺零用錢、刷自己的信用卡

孩子都沒有抱怨，他們的擁抱與感謝，讓我明白了

為人父母要給的不是過多的物質

而是愛與陪伴～

#美麗心覺醒