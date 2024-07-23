蔡阿嘎機場拿錯行李！　曬「AB對比圖」自嘲：太蠢了

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎日前宣布開除資深員工蘿拉，透露對方利用AB合約詐財8位數，事後也常在社群以「AB」自嘲或諷刺對方。最近剛出國生日獨旅的他，今（23）日發文透露回國時拿錯托運行李，同時也在文中附上「AB行李箱」的對比照，幽默自嘲：「真的太蠢了！」

▲蔡阿嘎發文透露拿錯托運行李。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

蔡阿嘎透露，昨（22）日在機場的行李轉盤上拿錯別人的行李。他幽默地描述自己的粗心大意，表示回家途中才發現這個錯誤，因此不得不折返回機場換回正確的行李，同時也坦言，自己對那位同學感到非常抱歉。蔡阿嘎進一步解釋拿錯行李的原因，原來是他和那位同學都使用日本賣的大袋子，因為這種袋子可以套兩層直接拖運。

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▲蔡阿嘎最近剛結束生日獨旅。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

蔡阿嘎回憶當時在機場的情景：「我拿的時候，還有拉開第一層拉鍊，看有沒有套兩層？結果粗心，沒有再拉開第二層拉鍊確認內容物，真的太蠢了！」他坦言自己的粗心大意，並對此感到無奈和尷尬。最後蔡阿嘎表示，儘管他對這此的經歷感到不好意思，但他認為這也是種緣分，並感謝那位同學的理解。

▲蔡阿嘎會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

事實上，蔡阿嘎日前才在社群發文分享，為了慶祝今年的生日，給自己放了三天假，悄悄前往日本進行了一次獨自旅行。這次旅行對於蔡阿嘎來說，既是一次充電之旅，也是一次完全放鬆的享受。他表示，這三天他並沒有拍攝影片，也沒有安排任何特定的行程，甚至連限時動態都沒有更新，只是簡單地到處走走看看，同時也坦言，這段旅程讓他充滿能量，重新找回生活的平衡。