小孟老師／7月25日星座運勢　天秤求愛獲得回應

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：耳聰目明好運
感情：懂得欣賞對方
財運：降低財務風險
幸運色：白色
貴人：獅子
小人：處女
工作：尊重職場前輩
感情：伴侶貼心付出
財運：加強股票分析
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：金牛
工作：得到新的客戶
感情：求愛得到回應
財運：冷靜投資心態
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：魔羯
【土象星座】
工作：適合推新計劃
感情：言行體貼入微
財運：加強資產配置
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：雙子
工作：智商高情商佳
感情：愛情即將來臨
財運：把握經濟形勢
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
工作：得到同事諒解
感情：學會忍讓包容
財運：加強投資風險
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：牡羊
【水象星座】
工作：有默契有效率
感情：個人心態良好
財運：關注市場情緒
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：射手
工作：成本控制得宜
感情：曖昧者頻放電
財運：把握市場波動
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：天秤
工作：改變現實視角
感情：新朋友好人緣
財運：瞭解公司治理
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：水瓶
【火象星座】
工作：讓事業有進展
感情：成為最好朋友
財運：具備市場敏銳
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：天蠍
工作：善合作不藏私
感情：人氣指數上升
財運：把握市場訊息
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：細心謹慎處理
感情：向外拓展交友
財運：尋找投資機會
幸運色：金色
貴人：處女
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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