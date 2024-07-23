尼坤親妹淚控「遭前夫家暴打巴掌」！結婚2年挨打4次…警局前痛哭

記者陳芊秀／綜合報導

泰國女星Cherreen是南韓2PM成員尼坤的小妹，跟著哥哥腳步踏入演藝圈，演過BL劇《Puppy Honey》、《不期而愛》，還有泰版《我可能不會愛你》等人氣戲劇。她2021年與交往兩年的男友Asakon結婚，並生下一個女兒，沒想到日前發文稱去年（2023）10月雙方已經分手，更在23日出面控訴遭前夫家暴威脅，前去警局報警。

▲尼坤小妹Cherreen（左圖左）於去年離婚，今出面控訴遭前夫家暴。（圖／翻攝自X）

據泰媒《泰國日報》報導，Cherreen在警局前淚崩，痛訴結婚有孩子之後，被Asakon虐打4次。第一次是爭吵，男方喝醉打了她的臉，且打到她嘴巴破，最後一次是她躺在床上，遭男方連打10次巴掌，逼她回答問題。她之前沒有報警，是因為雙方談過不要鬧上新聞，不想惹麻煩，擔心影響到孩子，「但是我感覺到不再安全，所以不得不站出來說」。

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▲Cherreen於2019年宣布戀情，2021年結婚生女。（圖／翻攝自X）

Cherreen曾問Asakon為何要動手？男方回答是因為失去理智，並保證不會再犯，第一次家暴發生在2022年5月，第二次是7月，第三次是2023年4月，最後一次是9月，自己更持有傷照、影片、聊天紀錄、錄音等證據。雙方爭吵原因是男方嫉妒，只要她與朋友、學弟聯繫，對方就會感到不滿，甚至動手打人，而她遭毆打時，孩子在另外一個房間，所以沒有受到傷害。

▲Cherreen在律師陪同下前往警局報案，哽咽落淚訴說遭前夫家暴過程。（圖／翻攝自X）

而Cherreen決定要和分開Asakon，是因為那天被打了很多次耳光，甚至感覺到生命受到威脅，因此逃離家門求助朋友。她因此生活充滿不安全感，對任何事都很恐懼，雙方分手初期還有見面，希望孩子還是有父親，但是每次見面都很害怕，「現在，我還是被他跟蹤和言語威脅，感覺自己的生命完全沒有保障」。她在律師陪同下到警局報案，希望對方停止干涉自己的生活，「我不想從他那裡得到任何東西，我只想告訴他，請停止這一切」。今後雙方溝通需要透過律師。

▲Cherreen與前夫分開後仍受到對方威脅，感到很害怕決定找律師報警。（圖／翻攝自X）