記者李芸樺、實習記者簡品捷／台北報導

被稱為「真愛王子」的暢銷作家敷米漿，不只會寫愛情小說，他寫的鬼故事小說也是讓人毛骨悚然，因為那不只是故事，敷米漿說他從小陰陽眼而不自知，說出來哪邊有人都會嚇壞媽媽，去過某湖景網美聖地發現「很熱鬧」；回憶最恐怖一次，被鬼臉追追追，媽媽騎車載他走也如影隨形，「我媽還不救我」！

▲ 陰陽眼暢銷作家敷米漿。（圖／《豈有此呂》）

[廣告]請繼續往下閱讀...

敷米漿有個很韓星的本名「姜泰宇」，2002年大學二年級時開始創作、出版網路愛情小說，紅極一時。但你能想像嗎？文藝作家也曾年少輕狂，高中貪玩不愛念書，竟然蹺家混幫派，泊車、顧場子又打架尋仇，最後被人拿刀砍臉險沒命，他形容當時「以為很帥、像被附身」。

20多年前因天性罕見眼疾「眼球震顫症」會短暫失明，暫時卸下作家身分，拿起高壓水槍投身洗車場，又是另一段不同人生，他的員工多半是社會邊緣人，他說他曾想當面訴說他們是有用之人卻沒機會，因為有些人不說一句再見就離開，敷米漿把他們都寫進《洗車人家》，入圍台北文學獎。

▲敷米漿言談風趣，分享豐富的人生經歷。（圖／《豈有此呂》）

而他的鬼故事作品《嘎啦》講述一群孩子到神祕度假村冒險時發生的詭異事蹟，以聲音作為主要題材，近期還翻拍成電影上映，炎炎夏日怕熱嗎？保證讓你透心涼！更多敷米漿見鬼與不見鬼的「精采」人生，請鎖定7月23日的《豈有此呂》，聽他幽默分享。

▼敷米漿的鬼故事作品《嘎啦》拍成電影上映。（圖／《豈有此呂》）