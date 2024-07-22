AV女優本鄉愛加拿大旅遊出意外！遭陌生人尾隨回家　驚恐過程曝光

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣AV女優本鄉愛於2020年出道，擁有清澈無邪的大眼睛，以及令人稱羨的體態，近來為JKF擔任封面女星，特別穿上白、橘兩色養眼比基尼，大方秀出熱愛球類、攀岩，甚至還練習過拳擊等運動的健美好身材，泳池春光藏不住。

▲本鄉愛喜愛運動，維持完美體態。（圖／JKF提供）



本鄉愛喜愛運動，打造出完美體態，「我過去學過拳擊、攀岩外，在學校也打過網球，但要說我最熱衷的運動，那絕對是籃球！除了打籃球會讓我很開心，這也是我最擅長的體育項目。」不過進入礙於工作的關係，現在最常做的運動，就是陪著狗狗在自家附近走走。

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除了愛運動，本鄉愛也喜歡出國旅行，只是曾經發生加拿大旅遊驚悚事件，讓她至今回想起都感到膽戰心驚，那次恰好是晚上準備回家時，她經過一條人間稀少的道路，卻發現有人一直尾隨在後，「因為擔心他會跟蹤我回家，所以當時就想說多繞些路、嘗試甩開他。沒想到走著走著、突然間那個人就出現在我身旁，嚇一跳的我就迅速跑回家」，所幸最後甩開陌生人，沒有發生意外。

▲本鄉愛加拿大旅遊遇驚魂記。（圖／JKF提供）



而她2023年曾與「前AV女帝」三上悠亞以及6位人氣女優一同共演《S1粉絲感謝祭》，她回憶當時表示：「那次是我首次和這麼多前輩共演，所以在開拍前真的超級緊張，但隨著看見前輩們精彩的演出，不僅消除了我的忐忑，也讓我越加進入狀態，想與前輩們一同在這部作品中展現自己最好的一面！」

即將來台參加「2024國際成人展」，本鄉愛表示：「在參加2023 TRE台北國際成人展時真的驚艷到了我！當我站上舞台，聽見大批粉絲們給我的熱情歡呼，甚至看到好多人舉著我的毛巾、用力地向我應援，那時刻真的給了我滿滿的感動。」有了去年的經驗，也讓她立下新目標「就是要多跟海外的粉絲們見面，不僅是在網路上與大家互動外，也希望能親自前往不同的地方，和支持我的朋友們面對面交流。」