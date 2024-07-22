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Energy演唱會剩不到5天！　牛奶「身體狀況出現異常」：不要開玩笑

記者蔡宜芳／綜合報導

男團Energy即將在本周的27、28日連兩天舉辦小巨蛋演唱會，怎料，團長牛奶（葉乃文）突掛病號，22日深夜坦言自己喉嚨很痛，著急表示「不要開玩笑」。

▲▼energy專訪-TORO,阿弟,坤達,牛奶,張書偉。（圖／記者周宸亘攝）

▲Energy即將在本周舉辦演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

牛奶22日發文透露，他周日起床的時候，發現喉嚨很痛，似乎有感冒的前兆，不過由於後面還有預定的行程，所以他還是照常接送小孩，並為演唱會前去定裝，直到晚上回家才吃藥，一路昏睡到半夜。

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▲▼Energy演唱會剩不到5天　牛奶起床喉嚨爆痛。（圖／翻攝自Facebook／葉乃文 nickyeh）

▲牛奶透露自己身體狀況出現異常。（圖／翻攝自Facebook／葉乃文 nickyeh）

由於攻蛋演唱會在即，牛奶也不免擔心表示：「不要開玩笑，演唱會不到5天了。」求好心切的他，也在補眠恢復體力後，抓緊時間練習演唱會的舞蹈。

此外，牛奶先前也提到，自己因為回歸偶像歌手的身份，在孩子的心目中地位大大提升，「他覺得爸爸很帥，也一直跟同學介紹這是我爸爸，超開心！」他也期望接下來台北及高雄的四場演唱會順利進行，「一定用盡全力為大家演出，到時見囉。」

▲▼Energy演唱會剩不到5天　牛奶起床喉嚨爆痛。（圖／翻攝自Facebook／葉乃文 nickyeh）

▲牛奶發文。（圖／翻攝自Facebook／葉乃文 nickyeh）

【牛奶全文】

星期天早上起來喉嚨超痛的，有感冒前兆，下午先陪小朋友去同學慶生party打了一下電子槍戰，完了去定裝，完了又趕回去接小朋友，之後趕去看醫生，回家吃了藥昏睡到剛剛。現在來練習一下演唱會的舞蹈。不要開玩笑，演唱會不到5天了。

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ENERGY, 牛奶, 葉乃文

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