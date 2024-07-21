ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鬼鬼求姻緣苦嘆「我哪裡出問題」！　理想型點名金珉奎：穿棉褲跳舞好帥

記者孟育民／台北報導

鬼鬼吳映潔今（21日）出席日本觀光局x嗨！營業中旅遊分享記者會，談到日前和姚元浩結伴飛往日本愛知縣，兩人還特別參拜了「求姻緣、求貴人」的名古屋市「三輪神社」，被問到是否想找另外一半？鬼鬼則說：「求姻緣也是良緣之一，我比較順其自然，因為現在帥哥不多了，我找不到心中滿意的，就不一定要積極談戀愛，談戀愛就要做更多事，我現在房貸壓力有點太重，覺得自己一個人很好。」

▲▼鬼鬼。（圖／記者孟育民攝）

▲鬼鬼分享日本旅行，預告姚元浩則是在10月19日在高雄現身。（圖／記者孟育民攝）

鬼鬼自爆對另外一半講求外表，至於身材認為都可以再改造，「我眼睛裡面要講求帥，但你不一定要覺得帥！」問到有沒有理想型，她則點名SEVENTEEN成員金珉奎，「都沒有這種，他穿棉褲跳舞好帥哦，心中男友的模板。我就只有喜歡金珉奎，他前面是車銀優，但珉奎已經贏過車銀優了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鬼鬼。（圖／記者孟育民攝）

▲鬼鬼近期熱愛金珉奎。（圖／記者孟育民攝）

鬼鬼透露身邊毫無桃花，歷任男友都是靠自己追求來的，「我也不太出去玩，所以沒有追求者，我出國頻率算是蠻長的，但也完全沒豔遇，我不知道我哪裡出問題！」她笑說身邊的朋友都知道自己很挑，所以都不敢介紹對象，還爆料莎莎錄《營業中》時都會把她跟張立東湊對，對於幽默感十足的張立東，她秒打槍：「長得不夠帥，他對我來講就是很好講話的朋友，不可能是情侶！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

推薦閱讀

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

小吳、紀卜心手搖店「她首回應鮮奶品牌」！5月就認有含奶精：增加口感

小吳、紀卜心手搖店「她首回應鮮奶品牌」！5月就認有含奶精：增加口感

「密陽44人輪姦案」受害女隔20年現身：時間停在2004，不記得夢想了

「密陽44人輪姦案」受害女隔20年現身：時間停在2004，不記得夢想了

蔡依林大陸開唱突掩面「30秒唱不出歌」！全場激動狂吼　現場片瘋傳

蔡依林大陸開唱突掩面「30秒唱不出歌」！全場激動狂吼　現場片瘋傳

Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃　網揪亮點：有2組高中同學

Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃　網揪亮點：有2組高中同學

前兄弟、富邦啦啦隊被點名「酒瓶丟滿地」為所欲為！她怒反擊：給證據

前兄弟、富邦啦啦隊被點名「酒瓶丟滿地」為所欲為！她怒反擊：給證據

快訊／手搖飲遭罵爆「小吳沉默2天發聲了」！　提1質疑反擊：很不好受

快訊／手搖飲遭罵爆「小吳沉默2天發聲了」！　提1質疑反擊：很不好受

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

「密陽44人性侵案」受害女哭了：沒有同意拍成《信號》《韓公主》

「密陽44人性侵案」受害女哭了：沒有同意拍成《信號》《韓公主》

突遭拔除啦啦隊長職！　正妹女星淚曝1隱疾「起床身體流血」：我沒得選

突遭拔除啦啦隊長職！　正妹女星淚曝1隱疾「起床身體流血」：我沒得選

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

《角頭》開唱致敬龍劭華、小鬼！　曾莞婷紅眼眶：謝謝你總替我想

《角頭》開唱致敬龍劭華、小鬼！　曾莞婷紅眼眶：謝謝你總替我想

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

小吳、紀卜心手搖店「她首回應鮮奶品牌」！5月就認有含奶精：增加口感

「密陽44人輪姦案」受害女隔20年現身：時間停在2004，不記得夢想了

蔡依林大陸開唱突掩面「30秒唱不出歌」！全場激動狂吼　現場片瘋傳

Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃　網揪亮點：有2組高中同學

前兄弟、富邦啦啦隊被點名「酒瓶丟滿地」為所欲為！她怒反擊：給證據

快訊／手搖飲遭罵爆「小吳沉默2天發聲了」！　提1質疑反擊：很不好受

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

「密陽44人性侵案」受害女哭了：沒有同意拍成《信號》《韓公主》

突遭拔除啦啦隊長職！　正妹女星淚曝1隱疾「起床身體流血」：我沒得選

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鬼鬼, 吳映潔, 金珉奎, SEVENTEEN

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 賈永婕50歲生日趴超狂！　「康熙」合體、吳佩慈罕開金嗓獻唱
  2. 盧學叡罕同框「星光幫」周定緯、潘裕文！　合照勾17年前回憶殺
  3. 鬼鬼《營業中》第四季邀約成謎！　「浩子驚傳消失節目」她回應了
  4. 鍾欣凌聞「幼兒園性侵」怒了！　臉色一沉氣喊：很想動用私刑
  5. 台八女神遊羅馬有豔遇！　米其林餐廳「遇天菜服務生」結局GG了
  6. 鬼鬼求姻緣苦嘆「我哪裡出問題」！　理想型點名金珉奎：穿棉褲跳舞好帥
  7. Energy書偉老婆脫了！謝京穎解放泳裝「一轉身辣翻」被拍肚皮真實狀態
  8. 玖壹壹壓軸開唱嗨炸！　將軍吼音樂節「狂吸5萬人朝聖」
  9. 18歲新人Bettii杯緹首開唱！　見台下1幕激動噴淚
  10. 汪蘇瀧演唱會「驚現觀眾舉牌喊退票」！　背後原因曝光掀網怒

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366