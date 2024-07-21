鬼鬼求姻緣苦嘆「我哪裡出問題」！　理想型點名金珉奎：穿棉褲跳舞好帥

記者孟育民／台北報導

鬼鬼吳映潔今（21日）出席日本觀光局x嗨！營業中旅遊分享記者會，談到日前和姚元浩結伴飛往日本愛知縣，兩人還特別參拜了「求姻緣、求貴人」的名古屋市「三輪神社」，被問到是否想找另外一半？鬼鬼則說：「求姻緣也是良緣之一，我比較順其自然，因為現在帥哥不多了，我找不到心中滿意的，就不一定要積極談戀愛，談戀愛就要做更多事，我現在房貸壓力有點太重，覺得自己一個人很好。」

▲鬼鬼分享日本旅行，預告姚元浩則是在10月19日在高雄現身。（圖／記者孟育民攝）

鬼鬼自爆對另外一半講求外表，至於身材認為都可以再改造，「我眼睛裡面要講求帥，但你不一定要覺得帥！」問到有沒有理想型，她則點名SEVENTEEN成員金珉奎，「都沒有這種，他穿棉褲跳舞好帥哦，心中男友的模板。我就只有喜歡金珉奎，他前面是車銀優，但珉奎已經贏過車銀優了。」

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▲鬼鬼近期熱愛金珉奎。（圖／記者孟育民攝）

鬼鬼透露身邊毫無桃花，歷任男友都是靠自己追求來的，「我也不太出去玩，所以沒有追求者，我出國頻率算是蠻長的，但也完全沒豔遇，我不知道我哪裡出問題！」她笑說身邊的朋友都知道自己很挑，所以都不敢介紹對象，還爆料莎莎錄《營業中》時都會把她跟張立東湊對，對於幽默感十足的張立東，她秒打槍：「長得不夠帥，他對我來講就是很好講話的朋友，不可能是情侶！」