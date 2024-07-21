中國娃娃0偽裝逛西門町！「40↑近況照」全被拍 解放激辣身材

記者潘慧中／綜合報導

女團「中國娃娃」由泰籍華裔的貝兒（李曉燕）、娃娃（陳冠樺）組成，2000年以〈單眼皮女生〉在華語圈打開知名度，隔年推出的〈發財發福中國年〉更是流傳多年。近日格外引起討論的是，兩人在台北合體了，零偽裝逛西門町讓不少粉絲激動不已。

▲中國娃娃逛西門町。（圖／翻攝自Instagram／hwahwa_chinadolls）



[廣告]請繼續往下閱讀...

從18日的發文中，可以看到娃娃似乎先抵達台灣，並在台北街頭「尋找咖啡色饅頭」，原來她喜歡吃傳統早餐店的黑糖饅頭；不只這樣，她還打卡位於中山區的咖啡廳，相當享受悠閒時光。

▲▼娃娃似乎先抵達台北。（圖／翻攝自Instagram／hwahwa_chinadolls）



娃娃20日更新動態時，便能看到貝兒加入旅程。畫面中，可以看到她們在人來人往的西門町，娃娃戴著白帽，身穿黑背心和牛仔褲；貝兒則是戴著黑帽，身穿露肩上衣小露性感。

▲貝兒和娃娃在熱門景點拍照。（圖／翻攝自Instagram／hwahwa_chinadolls）



有趣的是，中國娃娃還在西門町體驗了拍貼機，還換穿制服，展現活力氣息，娃娃、貝兒也因此身材保養得宜，完全看不出來已分別是45歲、43歲的女人。

▲貝兒和娃娃玩拍貼機。（圖／翻攝自Instagram／hwahwa_chinadolls）



事實上，娃娃多年前回到泰國便積極發展副業，做假睫毛生意、開餐廳、開發兒童中文教學APP，事業經營有成。貝兒結婚後育有一對兒女，雖然重心放在家庭，仍相當熱衷跳舞。

▲中國娃娃紅極一時。（圖／翻攝自微博）

