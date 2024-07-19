一代俠女鄭佩佩靠《大醉俠》成名　《臥虎藏龍》後創演藝二春

記者葉文正／台北報導

資深武打女星鄭佩佩驚傳去世，享年78歲。她曾出演《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》等經典電影，更以《臥虎藏龍》當中的「碧眼狐狸」在香港電影金像獎奪下最佳女配角。鄭佩佩當年以《大醉俠》成名，近年淡出幕前，定居美國過退休生活。鄭佩佩也先後為前夫原文通誕下三女一子，女兒原子鏸也曾進入演藝圈。

▲鄭佩佩(右)與三女兒原子鏸。（圖／（IG：@mashasha）

出生於上海的鄭佩佩曾八次懷孕，流產四次，並與台商原文通育有3女1子：長女原麗淇，次女原和珍，三女原子鏸和老么原和玉。

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▲鄭佩佩2017年來台參加《情定三生》記者會。（圖／記者李毓康攝）

鄭佩佩在胡金銓執導的《大醉俠》中的演出，奠定其一代銀幕女俠的地位，縱橫影壇數十年，拍過無數電影，她在《臥虎藏龍》中飾演碧眼狐狸獲香港電影金像獎最佳女配角的殊榮。

▲鄭佩佩受訪曾提到當年一要生兒子。（圖／翻攝網路）

鄭佩佩曾拍過不少經典武打片，只是她在事業高峰期嫁給台灣富商原文通後就息影，隨夫在美國生活20年，兩人育有三女一子，她曾在接受訪問時表示視生兒育女為婚姻的功課：「女人就是借個肚子給男人生孩子」、「愛情結晶當然是有愛情之後才有，不是一項任務，但我很好強，我覺得不可能有我不會做的事，包括生兒子，所以我非要生一個兒子出來。」。最終她懷孕8次，流產4次才誕下么兒原和玉，但與前夫的婚姻仍是以離婚收場。

她在1987年離婚後復出，回歸影壇。之後，她更憑藉「臥虎藏龍」獲得香港金像獎最佳女配的榮耀，也在周星馳主演的《唐伯虎點秋香》中沒有任何顧忌，能配合周星馳無厘頭搞笑演出「華夫人」也令人印象深刻，沒有任何架子。

鄭佩佩也篤信佛教，記者曾在她拍《楊門女將》時，致電約她訪問，她便說正在抄寫佛經，可見她對信仰的堅定，而她也參與許多佛教活動，還曾跟星雲法師說想要出家，但星雲法師認為她塵緣未了將其勸退，果然鄭佩佩後來在演藝事業又找到第二春，人生跌宕起伏令人印象深刻。