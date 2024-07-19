ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

一代俠女鄭佩佩靠《大醉俠》成名　《臥虎藏龍》後創演藝二春

記者葉文正／台北報導

資深武打女星鄭佩佩驚傳去世，享年78歲。她曾出演《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》等經典電影，更以《臥虎藏龍》當中的「碧眼狐狸」在香港電影金像獎奪下最佳女配角。鄭佩佩當年以《大醉俠》成名，近年淡出幕前，定居美國過退休生活。鄭佩佩也先後為前夫原文通誕下三女一子，女兒原子鏸也曾進入演藝圈。

▲鄭佩佩與三女兒原子鏸。（圖／（IG：@mashasha）

▲鄭佩佩(右)與三女兒原子鏸。（圖／（IG：@mashasha）

出生於上海的鄭佩佩曾八次懷孕，流產四次，並與台商原文通育有3女1子：長女原麗淇，次女原和珍，三女原子鏸和老么原和玉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭佩佩2017年來台參加《情定三生》記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭佩佩2017年來台參加《情定三生》記者會。（圖／記者李毓康攝）

鄭佩佩在胡金銓執導的《大醉俠》中的演出，奠定其一代銀幕女俠的地位，縱橫影壇數十年，拍過無數電影，她在《臥虎藏龍》中飾演碧眼狐狸獲香港電影金像獎最佳女配角的殊榮。

▲鄭佩佩與三女兒原子鏸。（圖／（IG：@mashasha）

▲鄭佩佩受訪曾提到當年一要生兒子。（圖／翻攝網路）

鄭佩佩曾拍過不少經典武打片，只是她在事業高峰期嫁給台灣富商原文通後就息影，隨夫在美國生活20年，兩人育有三女一子，她曾在接受訪問時表示視生兒育女為婚姻的功課：「女人就是借個肚子給男人生孩子」、「愛情結晶當然是有愛情之後才有，不是一項任務，但我很好強，我覺得不可能有我不會做的事，包括生兒子，所以我非要生一個兒子出來。」。最終她懷孕8次，流產4次才誕下么兒原和玉，但與前夫的婚姻仍是以離婚收場。

她在1987年離婚後復出，回歸影壇。之後，她更憑藉「臥虎藏龍」獲得香港金像獎最佳女配的榮耀，也在周星馳主演的《唐伯虎點秋香》中沒有任何顧忌，能配合周星馳無厘頭搞笑演出「華夫人」也令人印象深刻，沒有任何架子。

鄭佩佩也篤信佛教，記者曾在她拍《楊門女將》時，致電約她訪問，她便說正在抄寫佛經，可見她對信仰的堅定，而她也參與許多佛教活動，還曾跟星雲法師說想要出家，但星雲法師認為她塵緣未了將其勸退，果然鄭佩佩後來在演藝事業又找到第二春，人生跌宕起伏令人印象深刻。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

蘿拉惡行全公開！耶嫩3年前「扛不住欺壓離職」自爆：在家痛哭流涕

蘿拉惡行全公開！耶嫩3年前「扛不住欺壓離職」自爆：在家痛哭流涕

Jessi舞台走光！「比基尼移位露點」大螢幕全轉播　她嚇到爆粗：C8

Jessi舞台走光！「比基尼移位露點」大螢幕全轉播　她嚇到爆粗：C8

大S被目擊和具俊曄帶子女去韓國遊樂園　野生素顏照曝光！

大S被目擊和具俊曄帶子女去韓國遊樂園　野生素顏照曝光！

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！享壽78歲…陸導演、主持人發文哀悼

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！享壽78歲…陸導演、主持人發文哀悼

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

蘿拉有機會回歸嗎？　蔡阿嘎開出「2大條件」：也不是不可能

蘿拉有機會回歸嗎？　蔡阿嘎開出「2大條件」：也不是不可能

梁軒安回應舔xx！認了是他本人　稱喝醉現場不只一人喊：法院見

梁軒安回應舔xx！認了是他本人　稱喝醉現場不只一人喊：法院見

快訊／鄭佩佩離世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

快訊／鄭佩佩離世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

「郭采潔竟然結婚了」衝熱搜第一！男方身分曝光　2年前風波又被挖

「郭采潔竟然結婚了」衝熱搜第一！男方身分曝光　2年前風波又被挖

洪小鈴40歲罹早發性失智症　新戲「失能到包尿布」講到淚崩！

洪小鈴40歲罹早發性失智症　新戲「失能到包尿布」講到淚崩！

蕭淑慎嫩尪「25秒呻吟片」曝光！騷擾Rina噁喊：幫我X小鳥

蕭淑慎嫩尪「25秒呻吟片」曝光！騷擾Rina噁喊：幫我X小鳥

等不及擺脫翹臀珍！小班傳離婚沒辦完已在喬恢單派對「地點超無情」

等不及擺脫翹臀珍！小班傳離婚沒辦完已在喬恢單派對「地點超無情」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉惡行全公開！耶嫩3年前「扛不住欺壓離職」自爆：在家痛哭流涕

Jessi舞台走光！「比基尼移位露點」大螢幕全轉播　她嚇到爆粗：C8

大S被目擊和具俊曄帶子女去韓國遊樂園　野生素顏照曝光！

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！享壽78歲…陸導演、主持人發文哀悼

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

蘿拉有機會回歸嗎？　蔡阿嘎開出「2大條件」：也不是不可能

梁軒安回應舔xx！認了是他本人　稱喝醉現場不只一人喊：法院見

快訊／鄭佩佩離世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

「郭采潔竟然結婚了」衝熱搜第一！男方身分曝光　2年前風波又被挖

洪小鈴40歲罹早發性失智症　新戲「失能到包尿布」講到淚崩！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鄭佩佩, 臥虎藏龍

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鄭佩佩離世「劉濤疑急飛美國見最後一面」！悲悼：我永遠的知己媽媽
  2. 一代俠女鄭佩佩靠《大醉俠》成名　《臥虎藏龍》後創演藝二春
  3. 鄭佩佩晚年身體狀況不佳「需要人攙扶」　曾嫁台富商…懷胎8次流產4次
  4. 蕾菈甩9kg「體脂掉10%」巨胸縮水了！超真實對比照曝：運動是最好保養
  5. 快訊／鄭佩佩離世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實
  6. 快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！享壽78歲…陸導演、主持人發文哀悼
  7. Sandy懷孕7月「連續失眠」！無力吐疲憊心聲：很難真正喘息⋯掀網共鳴
  8. 日本國腳認罪「3男集體性侵女子」　另一嫌犯是直播主…選秀前10強
  9. 小孟老師／7月19日星座運勢　雙魚不怕被欺負「談判力爆發」
  10. 項婕如「聞出外套味道」抓包劈腿！捲失控打人風波…遭中傷陷低潮

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366