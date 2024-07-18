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邊佑錫保鑣爭議「南韓國會出面關注」！機場社長不忍了：沒遇過這種事

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓男星邊佑錫（변우석）主演《背著善宰跑》爆紅，近期舉行首次亞洲巡迴見面會，不過他12日從南韓仁川機場飛往香港時，保鑣卻爆出「保安過當」的爭議，引發輿論譁然，事件讓南韓國會也關注。仁川機場的社長則出面回應，直言該保全公司的作為「違法、荒謬」，是機場啟用23年來「第一次遇到」。

▲▼保鑣惹怒全韓國！邊佑錫公司出面3度道歉　還原狀況：有阻止射強光（圖／翻攝自邊佑錫、推特）

▲邊佑錫的保鑣被質疑保護藝人過當。（圖／翻攝自邊佑錫IG、推特0oXxO_OxXo0）

邊佑錫的保鑣12日為避免機場粉絲拍照，拿手電筒以強光照射路人，之後又被爆出擋住出入口、擅自檢查民眾的機票等，消息曝光後惹怒南韓網友。據外媒《iMBC》報導，南韓國會的「國土交通委員會」昨（17日）召開會議，仁川機場社長接受質詢時，坦言從機場啟用以來，每年都有數百位藝人來搭機，從沒遇過有保全公司這麼反應過度，因此無法充分預防。他也直言保鑣的作法「確實是違法行為，是荒謬的情況」。

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▲▼▲▼ 邊佑錫保鑣機場舉動被罵爆「拿燈狂射路人」　韓網怒飆：對眼睛很傷。（圖／翻攝自推特0oXxO_OxXo0）

▲邊佑錫的保全公司被警方調查。（圖／翻攝自推特0oXxO_OxXo0）

邊佑錫的經紀公司15日發聲明致歉，表示公司在得知保鑣照射路人的行為後，有要求對方別再這樣做，不過對於其他現場的保安情形，公司則強調不清楚細節。另一方面，惹議的保全公司14日發聲，稱「擋出入口驗機票」的行為「有跟機場協議」，然而該說法卻遭仁川機場打臉，表示並沒有同意對方這樣做。目前機場警察已經對事件展開調查，可能對涉案保鑣提出施暴、強迫、妨礙業務營運等罪名。

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