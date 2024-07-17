周杰倫、昆凌驚喜同框阿湯哥！　「搭肩燦笑」合照曝光

記者王靖淳／綜合報導

天王周杰倫和昆凌結婚9年育有2女1子，1家5口感情幸福甜蜜，平時會透過社群記錄日常的他，在近幾年愛上打網球，夫妻倆最近被直擊觀賞溫布頓網球公開賽，沒想到今（17）日更在社群驚喜曬出與「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）搭肩的合照，貼文曝光後不久立即掀起網友討論。

▲周杰倫夫妻合照阿湯哥。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

透過周杰倫在IG分享的合照可見到，他與老婆昆凌一身米色系的情侶穿搭，臉上都戴著黑色的墨鏡，站在夫妻倆身旁的，則是好萊塢巨星湯姆克魯斯。照片中，湯姆克魯斯身穿紫色的西裝，伸出手指與周杰倫互相指向對方，3人都微笑看向鏡頭。為此，周杰倫在文中興奮寫道：「Mission Impossible at Wimbledon！Everything is possible（不可能的任務在溫布頓！一切皆有可能）。」

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▲周杰倫和昆凌觀賞溫布頓網球公開賽。（圖／翻攝自微博／溫布頓網球錦標賽）

事實上，日前溫布頓網球錦標賽才在官方微博分享，周杰倫和老婆昆凌現身球場觀賽的合照，透過照片可見到，夫妻倆穿著相同色系的衣服，同樣佩戴墨鏡，就連動作都相當一致，甜蜜的互動全被拍了下來，如今周杰倫再公開與湯姆克魯斯驚喜同框的畫面，吸引不少網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「帥出新高度」、「真的是國際級巨星」、「你終於達成任務了」。