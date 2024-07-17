ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

周杰倫、昆凌驚喜同框阿湯哥！　「搭肩燦笑」合照曝光

記者王靖淳／綜合報導

天王周杰倫和昆凌結婚9年育有2女1子，1家5口感情幸福甜蜜，平時會透過社群記錄日常的他，在近幾年愛上打網球，夫妻倆最近被直擊觀賞溫布頓網球公開賽，沒想到今（17）日更在社群驚喜曬出與「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）搭肩的合照，貼文曝光後不久立即掀起網友討論。

▲周杰倫合照阿湯哥。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

▲周杰倫夫妻合照阿湯哥。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

透過周杰倫在IG分享的合照可見到，他與老婆昆凌一身米色系的情侶穿搭，臉上都戴著黑色的墨鏡，站在夫妻倆身旁的，則是好萊塢巨星湯姆克魯斯。照片中，湯姆克魯斯身穿紫色的西裝，伸出手指與周杰倫互相指向對方，3人都微笑看向鏡頭。為此，周杰倫在文中興奮寫道：「Mission Impossible at Wimbledon！Everything is possible（不可能的任務在溫布頓！一切皆有可能）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲周杰倫和昆凌觀賞溫布頓網球公開賽。（圖／翻攝自微博／溫布頓網球錦標賽）

▲周杰倫和昆凌觀賞溫布頓網球公開賽。（圖／翻攝自微博／溫布頓網球錦標賽）

事實上，日前溫布頓網球錦標賽才在官方微博分享，周杰倫和老婆昆凌現身球場觀賽的合照，透過照片可見到，夫妻倆穿著相同色系的衣服，同樣佩戴墨鏡，就連動作都相當一致，甜蜜的互動全被拍了下來，如今周杰倫再公開與湯姆克魯斯驚喜同框的畫面，吸引不少網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「帥出新高度」、「真的是國際級巨星」、「你終於達成任務了」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

推薦閱讀

趙駿亞深夜帶吳婉君回家！直擊共處3hrs爆熱戀　曾傳她介入4年舊愛

趙駿亞深夜帶吳婉君回家！直擊共處3hrs爆熱戀　曾傳她介入4年舊愛

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」！律師點關鍵：不是道歉就沒事

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」！律師點關鍵：不是道歉就沒事

柯震東被出征！回舒華IG慘遭洗版…限動黑底白字「真多XX」洩心情

柯震東被出征！回舒華IG慘遭洗版…限動黑底白字「真多XX」洩心情

張國榮愛人爆「與小30歲男友育2子」還賣深情人設！　IG被出征到關了

張國榮愛人爆「與小30歲男友育2子」還賣深情人設！　IG被出征到關了

青峰IG刪好友Lulu！　〈蘑菇〉成箭靶…砸上億買豪宅變張忠謀鄰居

青峰IG刪好友Lulu！　〈蘑菇〉成箭靶…砸上億買豪宅變張忠謀鄰居

深夜進趙駿亞家爆熱戀！　吳婉君揭真實關係「還原過程」回應了

深夜進趙駿亞家爆熱戀！　吳婉君揭真實關係「還原過程」回應了

方馨結婚9年仍像熱戀：每天都要　甜曝與小2歲尪「保鮮秘訣」

方馨結婚9年仍像熱戀：每天都要　甜曝與小2歲尪「保鮮秘訣」

孫麥傑爆分手蔡瑞雪首發聲！　駁按讚紀錄消失：我們很好

孫麥傑爆分手蔡瑞雪首發聲！　駁按讚紀錄消失：我們很好

台版三上悠亞現身S2O！一旁閨蜜「胸前春光掉出來」　3萬人朝聖：太猛

台版三上悠亞現身S2O！一旁閨蜜「胸前春光掉出來」　3萬人朝聖：太猛

小祿認了分手小9歲正妹女友！　親吐情斷原因「否認出軌」：蠻低落的

小祿認了分手小9歲正妹女友！　親吐情斷原因「否認出軌」：蠻低落的

遭舒華粉出征砲轟「別蹭了」　柯震東露面回應：只是路過留言而已

遭舒華粉出征砲轟「別蹭了」　柯震東露面回應：只是路過留言而已

泰國同婚法通過「BL劇2男神」終於認愛！　MewTul牽手公開戀情

泰國同婚法通過「BL劇2男神」終於認愛！　MewTul牽手公開戀情

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

趙駿亞深夜帶吳婉君回家！直擊共處3hrs爆熱戀　曾傳她介入4年舊愛

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」！律師點關鍵：不是道歉就沒事

柯震東被出征！回舒華IG慘遭洗版…限動黑底白字「真多XX」洩心情

張國榮愛人爆「與小30歲男友育2子」還賣深情人設！　IG被出征到關了

青峰IG刪好友Lulu！　〈蘑菇〉成箭靶…砸上億買豪宅變張忠謀鄰居

深夜進趙駿亞家爆熱戀！　吳婉君揭真實關係「還原過程」回應了

方馨結婚9年仍像熱戀：每天都要　甜曝與小2歲尪「保鮮秘訣」

孫麥傑爆分手蔡瑞雪首發聲！　駁按讚紀錄消失：我們很好

台版三上悠亞現身S2O！一旁閨蜜「胸前春光掉出來」　3萬人朝聖：太猛

小祿認了分手小9歲正妹女友！　親吐情斷原因「否認出軌」：蠻低落的

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周杰倫, 昆凌, 放閃, Tom Cruise, 湯姆克魯斯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 沈建宏突PO心酸文「遭疑懷念前任」！　舊愛發聲：都會幸福的
  2. 《我父英風》悲慟告別父親　釋寬謙為「剃頭」私密畫面猶豫1年半
  3. 柯震東、舒華IG留言竟遭瞎傳熱戀中！　Cube火速發聲：無事實根據
  4. 可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」！律師點關鍵：不是道歉就沒事
  5. 周杰倫、昆凌驚喜同框阿湯哥！　「搭肩燦笑」合照曝光
  6. 詹惟中接吻櫻花妹「嘴裡噴出屍臭」秒冷掉！ 　曝恐怖童年陰影
  7. 辦桌馮偉傑揭75歲李炳輝近況！　心疼出手相助
  8. 林萱瑜結婚「留前任合照」被罵！　Junior霸氣護愛：什麼好介意？
  9. 楊丞琳殺回《歌手2024》雪恥！2個月前墊底淘汰　粉嗨挺：華麗歸來
  10. 莎莎考到「烘焙證照」嗨翻！　回歸學生曝衝刺過程：好熱血

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366