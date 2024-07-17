混血作家「5度獲台南親善大使」：台日友好　真實職業超意外！

記者黃庠棻／台北報導

導演李崗首次監製的舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》改編自台日混血作家「一青妙」的小說，講述作者父親身為基隆礦業顏家第三代長男，娶回日本平民妻，身份、文化認同和階級差異，成為夫妻倆共同面對的生命課題。

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》一青妙、陳家逵。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

特別的是，一青妙在日本真實的身分是牙醫，這次親自在《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》演自己，整齣戲日文台詞高達一半，將家族故事搬上舞台。身為推動台日友好的一份子，她興奮表示，「近年來，我內心『台灣人』的意識越來越強烈，為了扮演台日之間的橋樑，除了作家和演員的身份，我還成為了自行車手，期待未來有各種領域的台日交流。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一青妙真實職業是牙醫。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

一青妙雖是台灣出生，但直到小學才開始學中文，11歲移居日本，後來頻繁造訪台灣，之後便瘋狂愛上這塊寶島，尤其她為了寫書來台取材時，幾乎是每月飛台灣一至兩次，不但變成航空公司菁英會員，甚至飛到跟機組人員都認識。她愛台灣，甚至曾五度獲選台南親善大使，坦言台南仍保留了她記憶中的台灣，加上民眾都很熱情，成了她喜愛台南的原因。

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》一青妙、陳家逵。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

一青妙在《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》與飾演紀錄片導演的陳家逵，從一卡皮箱中挖掘父母的回憶，兩人的角色從旁觀者變成當事人，有戲劇性的轉折。一青妙回憶初次與陳家逵排戲時剛好遇到疫情，一度因為疫情嚴峻而取消演出，好不容易等到2022年疫情趨緩，她終於面對面看到陳家逵本人，「記得當時我們見面時，都開心地互相說『終於見面了！』」

▲陳家逵在《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》跟一青妙有對手戲。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）