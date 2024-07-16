退出Kep1er！坂本舞白、姜睿序確定「加入新女團」　9月二次出道

記者張筱涵／綜合報導

韓團Kep1er原本是期間限定團體，但隨著公司和成員們討論後，未來將會以7人組形式延長活動。而決定不再並行的成員坂本舞白和姜睿序今（16日）宣佈將會以新女團MADEIN成員於9月再次出道。

▲姜睿序和坂本舞白沒有續約Kep1er，轉戰新女團再次出道。（圖／翻攝自Instagram／yes_e0_0、hir0._.chann）



綜合韓媒報導，坂本舞白和姜睿序將會作為MADEIN再次出道，該團體所屬經紀公司為143娛樂。值得注意的是，在MADEIN官方簡介中的YouTube，點進去會是2023年出道並於今年7月16日中斷活動的LIMELIGHT頻道，讓外界不免猜想將會由LIMELIGHT成員守慧、佳誾、MiU加上坂本舞白、姜睿序，以5人組形式活動。

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MADEIN的團名意指大部分成員通過選秀節目出道，並以粉絲的愛創造出來的團體（WE MADEIN U），將與全球粉絲交流，傳遞其獨特的音樂和信息，並憑藉各自出色的實力和個性魅力，吸引K-POP粉絲關注，預計於9月出道。

▲MADEIN官方Instagram的YouTube連結都是LIMELIGHT的作品。（圖／翻攝自Instagram／we.madein.u）