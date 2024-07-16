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孫安佐募資70萬「預告飛烏克蘭打仗」！重大計劃曝光：躺在血泊就是命

記者孟育民／台北報導

狄鶯、孫鵬的愛子孫安佐近來話題不斷，先前在台灣因持瓦斯火槍上街、家中有武器，引起外界討論。他16日凌晨在IG開直播，透露自己將和經紀人討論，打算開一個網站籌錢，等募款到70萬就要飛去烏克蘭打仗，「我會開一個網站，到時候大家都可以匯錢，我要先跟我經紀人討論。我到烏克蘭會先跟我那邊台灣朋友集合，我朋友在那邊待命，過去那邊重點要平息戰爭。」

▲▼孫安佐開直播。（圖／翻攝自IG）

▲孫安佐染新髮色，開直播透露接下來計劃。（圖／翻攝自IG）

孫安佐向來對槍械很有興趣，被網友攻擊為何不從軍，甚至有人點名要他去烏克蘭打仗，他聽完坦言真的有此想法，在直播中透露有朋友在烏克蘭當地，可以飛過去跟他組隊幹大事，「我就去8個月，給我募資70萬，最美好就是100萬，我去買那些裝備，裝備到了我拍一拍，我就去烏克蘭。」他說在台灣有真實的訓練過，如果去烏克蘭一定會活著回來，「我在台灣學的，我有曾經做過很多艱苦的訓練、實彈訓練，這些東西我都懂，在泰國也遇到很多瘋狂的事情，所以我膽子很大，但是我不笨我很聰明，膽大加聰明又有戰鬥知識，我覺得我很好。」

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▲▼孫安佐。（圖／翻攝自IG）

▲孫安佐對槍械頗有研究。（圖／翻攝自IG）

孫安佐表示等這個機會很久了，終於可以驗證自己的能力，雖然還沒跟爸媽提起，但等計劃成行後就會告知他們。被問到為何不待在軍隊？他說：「非常不科學化訓練，我在外面一樣可以請到軍隊的人訓練我，為什麼我要待在軍隊？我也有其他工作要做，軍隊能有多少錢。國家特種兵要先當1年2個月的普通兵，我以前跟我前任分手真的差點簽下去，我覺得去實戰比較快，直接去烏克蘭太爽了。」有不少網友擔憂他的安全，甚至質疑「他去那邊會當砲灰」，他則淡定喊話：「我當砲灰？你要確定？躺在血泊就是命，如果我回來你就要當我奴隸，搞得我在泰國沒經歷過生死關頭一樣。」

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孫安佐, 狄鶯, 孫鵬, 烏克蘭, 打仗

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