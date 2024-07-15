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Karina熱舞到一半「衣服側邊裂開」！　急用手壓全被拍…粉絲暴怒

記者張筱涵／綜合報導

韓團aespa於14日在埼玉超級競技場開唱，怎料在表演到〈Trick or Trick〉時，隊長Karina跳到一半突然用左手扶著右腰，正當台下觀眾擔心是否受傷時，才發現原來是衣服側邊裂掉，氣得粉絲做出9次服裝出問題的整理圖，在微博、推特和韓網都掀起熱烈討論。

外送稿用　▲Karina衣服側邊裂掉。（圖／翻攝自X／after_karina）

▲Karina衣服側邊裂掉。（圖／翻攝自X／after_karina）

Karina在14日埼玉場演唱會上，表演〈Trick or Trick〉期間右側衣服整條裂開，緊急用手扶著並繼續唱跳，展現專業冷靜又快速的應對，但看在粉絲眼裡只覺得心疼。

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▼Karina跳到一半緊急用左手壓住右腰處。（影片／取自X／rinya411，如遭刪除請見諒）

大陸粉絲整理出Karina從2022年來就經歷過9次服裝出問題，像是鞋底掉落、肩帶斷裂、鞋子穿不一樣的、2次衣服上有針、肩帶破裂、肩帶斷掉、衣服不合適導致皮膚被摩擦，以及發生在14日的衣服裂開。

▲▼KARINA。（圖／翻攝自theqoo）

▲大陸粉絲整理Karina歷年來遇到過的服裝問題。（圖／翻攝自theqoo）

不只微博網友又生氣又心疼，消息傳回韓網theqoo後，眾人也是認為太過離譜，「已經有好幾次有服裝問題了，真的太過分了」、「都有傷口了一定很痛，請好好確認服裝吧」、「造型師到底在幹嘛」、「鞋跟整塊掉落就很無言了，竟然還有鞋子穿不同的」、「衣服本身就是有些微裸露的部分，再這樣下去出大事了怎麼辦，對SM娛樂太失望了」。

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