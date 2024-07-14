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邊佑錫保鑣得罪全韓！查路人機票「3點聲明道歉」網酸：以為總統？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星邊佑錫主演《背著善宰吧》爆紅，近來他的保鑣卻惹怒所有韓國網友，先是拿燈照路人，又被掀出在機場檢查民眾機票，然後把公共出入口擋住，引起全網反彈。稍早，保鑣公司出面道歉，一一解釋檢查機票與擋住入口皆有跟機場協調過，但網友不買單，留言區痛批「BTS跟孫興慜都沒這樣」、「藝人有特權嗎」。

▲邊佑錫爆紅，所到之處都是粉絲，卻爆出保鑣保護藝人過度引起反感。（圖／翻攝自邊佑錫IG）

▲邊佑錫爆紅，所到之處都是粉絲，卻爆出保鑣保護藝人過度引起反感。（圖／翻攝自邊佑錫IG）

邊佑錫在韓爆紅，所到之處都是粉絲，同時招來秩序失控的負面影響，為了保護他的安危，保鑣使出非常手段，他12日出國準備飛往香港時，保鑣單方面告知媒體「等下（機場）出口會管制10分鐘」，記者與粉絲全都會一併被擋住，導致現場媒體大多傻眼回應「要繞一圈才行」、「從來沒有這樣的狀況過」，且溝通的對話全程都被直播放送，令觀看直播的網友也跟著不滿「以為是總統駕到，機場公共區域出口說封就封？」

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▲▼ 邊佑錫保鑣把機場出口擋住。得罪全韓！查路人機票「3點聲明道歉」網酸：以為總統？。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼邊佑錫保鑣把機場出口擋住，媒體詫異的反應全被直播播出去。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼ ▲▼ 邊佑錫保鑣得罪全韓！查路人機票「3點聲明道歉」網酸：以為總統？。（圖／翻攝自theqoo）

不僅如此，保鑣還被爆料在手扶梯處檢查民眾的機票，此舉更是引起網友不滿，直呼已經侵犯隱私權，認為他們保護藝人的手段過度了，輿論已經波及到邊佑錫，不少網友批評「幹嘛不搭專機」、「得到藝人病了嗎」、「還以為自己是總統」。

對此，保鑣公司14日緊急出面滅火，「邊佑錫的經紀公司沒有對我們提出那樣的要求」，強調所有的事情都是安保公司自己出的點子。公司承認確實有封住出口，但並未到10分鐘那麼久，「跟機場協調後，最終與機場警衛做出的協議，但時間只有一下下而已」，由於藝人從機場外過馬路入內後，會有大批粉絲跟著湧入，為防止出現意外，才會做出該決策。

至於邊佑錫搭手扶梯移動到2樓時，保鑣又檢查跟著手扶梯一起上來的民眾機票，業者承認確實有檢查機票，但也是與機場警衛協議過後，才做出該舉動，「我們沒有強制進行，沒有那樣的權利」，期間也有檢查沒過的人，因此跟機場警衛發生衝突。

▲▼ ▲邊佑錫爆紅，所到之處都是粉絲，卻爆出保鑣保護藝人過度引起反感。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼網友怒罵「BTS都沒那樣」，也有人震驚「機場居然配合答應檢查路人機票」。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼網友怒罵「BTS都沒那樣」，也有人震驚「機場居然配合答應檢查路人機票」。（圖／翻攝自theqoo）

最後保鑣拿都照射路人的手機與相機，業者並未反駁，虛心受教：「這部分完全是保鑣的過錯。」邊佑錫保鑣舉止在韓掀起反感，網路議論紛紛，14日對外發表立場，還是有很多人不買單，網友痛罵「BTS跟孫興慜都沒這樣」、「因為做了太多該被罵的事了」、「所以真的檢查了機票嗎」、「檢查機票真的超過了」。

▼保鑣爭議處從1小時33分起。（取自／Disptch官方YouTube）

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